Lucía Sánchez se sincera sobre su nueva ilusión tras su relación con Isaac y el romance con Álvaro Boix

Lucía Sánchez dio el salto al mundo mediático tras su paso por La Isla de las Tentaciones junto al que era su pareja en aquel momento: Manuel. Ambos, procedentes de Andalucía, dieron el paso al reality para afianzar su relación, pero el resultado terminó siendo el opuesto y salieron del programa por separado. Sin embargo, allí Lucía conoció al que sin saberlo iba a ser su novio durnte los siguientes cuatro años de su vida: Isaac Torres.

Y es que el tentador de su amiga y compañera Marina terminó siendo su novio, y compañero de reality en la siguiente edición de 'La última Tentación'. Aquel reality significó la primera ruptura de la pareja tras la infidelidad de Isaac, pero en seguida dieron a conocer de nuevo su reconciliación.

Sin duda la suya ha sido una relación tortuosa de la que salió una niña que tiene completamente enamorada a su madre, pero que le ha causado inseguridades que no ha sido capaz de superar hasta día de hoy. Pasado el tiempo, Lucía ha terminado salando e incluso ha sido capaz de ilusionarse con Álvaro Boix, con el que sin embargo no ha surgido una relación seria.

"Me encuentro receptiva, me encuentro que estoy despierta. Siempre digo que llevo cuatro años dormida que solo miro para adelante. Ahora mismo es como si he recuperado la vista y estoy bien", se sinceraba en su canal de Mtmad. La influencer ha traído a sus amigas para que le hicieran una serie de preguntas sobre el amor y, aunque ha admitido no está en pareja, está "conociendo".

Ojo, porque Lucía ha sido plenamente sincera e incluso ha revelado la fecha desde la que está soltera oficialmente: junio del año pasado.