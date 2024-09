Sofía Suescun confirma la dura separación tras la entrevista de Maite Galdeano: 'Ha llorado'

Parece que las cosas en la familia Suescun Galdeano no van a llegar, por el momento, a buen término. A la última entrevista de Maite en '¡De Viernes!' le han seguido las nuevas declaraciones de Kiko Jiménez, con el que empezó el conflicto antes de que el resto de la familia se implicara. El colaborador de 'Fiesta' aprovechó su puesto en el programa para poner sobre la mesa cómo se habían tomado Sofía y Cristian las duras palabras de su madre.

Visiblemente enfadado, Jiménez desmintió por completo a su nuera: "Yo creo que, a día de hoy, Maite no es consciente de la decisión que ha tomado Sofía. Sigue machacando a la persona con la que está su hija, que soy yo. Encima hablando con ese tono siete puntos por debajo de lo que suele hablar. Estás pidiendo a tu hijo que me asesine, hay audios en los que pide que me peguen cuatro tiros. Nunca he llamado así a Sofía, es totalmente falso y lo va a tener que demostrar, además de lo de los chantajes emocionales. Lo quiero dejar muy claro. Preguntadle a Sofía, que es la principal afectada. Me parece tan ruin por parte de Maite... "

Sin embargo, la que por el momento no ha querido decir nada al respecto ha sido la misma Sofía Suescun. La influencer se ha mantenido al margen del asunto y sigue mostrándose frente feliz y en pleno proceso de sanación frente a sus seguidores.

Ahora, Suescun pondrá tierra de por medio de nuevo con Madrid para irse de vacaciones, tal y como ha contado a través de sus redes sociales. Y es que la pareja acudía a un refugio de mascotas para que cuiden unos días a su perra Luna: "Hoy hemos venido al campamento donde ha estado Marco estos días y donde va a quedarse Lunita hasta que volvamos de viaje. Cuando la he dejado ha llorado un poquito pero ahora está tan contenta".

A pesar de separarse de sus mascotas por un tiempo, parece que de quien no se desprende ni un segundo es de su novio Kiko y en el que, tras las separaciones consecutivas a causa de Supervivientes, ahora se refugia.