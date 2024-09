Alerta máxima de la Policía por teclear el número del cajero: adiós al dinero de tus cuentas sin usar la tarjeta

Ir al cajero del banco a csar dinero es uno de los gestos más habituales del día a día. Uno de los mayores temores es que un ladró se haga con nuestra tarjeta, la clone y pueda acceder a nuestras cuentas bancarias y a nuestro dinero.

No obstante, existe otro método que no necesita de la tarjeta. Gracias al Jackpoting, el método con el que pueden sacar el dinero del cajero sin tener que clonar la tarjeta. Aunque para muchos sea un término nuevo, que nunca antes habían escuchado, lo cierto es que la técnica no lo es, lleva poniéndose en práctica desde hace años y parece que últimamente se ha vuelto a poner de moda, haciendo que una vez más el dinero que se guarda en los cajeros para que los usuarios puedan sacarlo y disfrutar de él, deje de estar a salvo ante la picaresca de los ladrones más experimentados, y también los más espabilados.

El término "jackpotting" se popularizó en 2010, cuando se dio a conocer este tipo de método en el que se puede trucar el cajero para que expulse todo su dinero o gran parte de él y, pocos años después, con un sistema parecido, los ladrones llegaron a robar más de un millón de euros en Alemania,

Este método se sirve de un malware, un software malicioso creado para dañar sistemas informáticos, que hace que puedan sacar todo el dinero que está acumulado en el cajero automático sin necesidad de una tarjeta de crédito. Para poner en marcha este sistema primero tienen que tener acceso físico al cajero para poder instalarlo a través de un USB, después emplean varios comandos que hacen que el cajero expulse el dinero que buscan, algo que hacen varias personas diferentes y compinchadas para no levantar sospechas.

Un robo que afecta a los bancos directamente y no a los usuarios, pero que hace que de igual manera tengamos que estar pendientes de que todo sea normal cuando nos acercamos al cajero. Contra esto poco podemos hacer los usuarios, que ya bastante tienen que tener en cuenta cuando sacan dinero, como evitar que alguien a su alrededor pueda ver si código pin o mirar que todo parezca normal y el cajero no esté trucado para duplicar nuestra tarjeta robándonos así los datos.

Serán esta vez los bancos los que tengan que tomar medidas, como actualizar sus software con soluciones anti malware, incrementar la seguridad física, dificultar el acceso no autorizado a los componentes internos del cajero o asegurarse de que los datos del cajero están cifrados, para reducir el riesgo de ataques.