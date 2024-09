Alyson Eckmann recuerda la actitud de Hiba Abouk en el pasado: “Me miraba mal en los photocalls y era muy altiva cuando me respondía”

Alyson Eckmann saltó a la fama tras participar en ‘Un príncipe para Corinna’, pero se hizo conocida después de fichar como presentadora de ‘Hable con ellas’ y de participar en ‘Gran Hermano VIP’. Ahora ha regresado a la televisión a través de un reportaje en ‘Socialité’, en el que ha recordado su pasado con algunos famosos y su trabajo actual creando contenido en Only Fans.

Sobre la primera persona que ha hablado ha sido sobre una actriz que ahora mismo se encuentra en el centro de la polémica: “Cuando empecé de reportera fue un poco dura porque hablaba muy poco español. No me enteraba de nada ni de los personajes. Había una actriz que me miraba mal en los photocalls y era muy altiva cuando me respondía. Me preguntaba: ‘¿qué le pasa a esta tía?’”. Se refería a Hiba Abouk, en aquel entonces protagonista de ‘El Príncipe’, y que ahora salta a los medios por una supuesta relación con Álvaro Muñoz Escassi.

Pero Alyson no solo habla de odios, sino también de amores: a una pregunta del periodista sobre si ha tenido relaciones con algún famoso, ella respondió que “sólo con un actor muy conocido en ese momento, pero era un poco aburrido. Ten en cuenta que los actores se toman demasiado en serio su trabajo”. Fue entonces cuando el reportero le preguntó si esta persona era Álex González, sobre quien se rumoreó que había tenido una relación, a lo que ella evadió la pregunta, respondiendo que “no lo sé. Era un actor muy famoso de esa época, puede ser”. Además, ha añadido que “hace un año volví a España. Pensé en él y me dije: ‘voy a ver lo que hace’. Le escribí, pero no me respondió”.

Además, la entrevistada también ha hablado sobre el futbolista Cristiano Ronaldo, al que cuenta que conoció “en 2014. Yo hice la presentación del perfume nuevo de Cristiano. Quería a alguien que hablara inglés”. De él dice que “es un hombre súper simpático, gracioso. Él es guay y muy respetuoso”.

Eso sí, Alyson deja claro que nunca tuvo una relación con él: “Yo estaba con una amiga española en la fiesta de después. Él me propuso que fuésemos a su casa a tomar algo. Yo le decía que no, porque yo trabajaba temprano en la mañana siguiente. Además, el ir a su casa, ya sabes lo que implica. Accedí a ir cuando acordamos que cuando me quisiera ir, su chófer me dejase en mi casa. Él aceptó. Fuimos a su casa, tomamos algo y me fui, tal cual”.

Finalmente, la expresentadora de ‘Hable con ellas’ ha hablado sobre su actual trabajo creando contenido para la web de adultos Only Fans, de lo que afirma que “he tenido mucha suerte haciendo contenido para adultos. Estoy ganando mucho dinero. El mes pasado, obtuvo 49.000 dólares. Me podéis juzgar si queréis, pero me puedo comprar una casa. Las veces que menos he ganado, han sido de 5.000 dólares”.