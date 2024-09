Sofía Suescun se va de España tras la polémica: 1,4 millones

Tras la entrevista de Maite Galdeano en '¡De Viernes!' pidiendo perdón públicamente a su hija pero arremetiendo una vez más contra Kiko Jiménez al asegurar que el detonante de su enfrentamiento fue que el de Linares insultó gravemente a Sofía Suescun por su actitud en 'Supervivientes All Stars' con Logan Sampedro, la pareja ha puesto tierra de por medio para huir de la polémica.

Y después de que el tertuliano se sentase en el plató de 'Fiesta' para responder a su 'suegra' y dejar claro que miente, que su demanda sigue adelante y que tanto su novia como su cuñado Christian Suescun siguen sin querer saber nada de su madre, Kiko y Sofía han decidido regalarse unas románticas y espectaculares vacaciones no aptas para todos los bolsillos. Y como no podía ser de otra manera, las están compartiendo al minuto con sus seguidores en redes sociales, presumiendo de su felicidad ajenos a la guerra familiar que dejan en España.

El destino elegido por la pareja, Abu Dabi, donde aterrizaban este domingo por la tarde y donde se están alojando en un impresionante hotel al que no le falta detalle, como ambos han mostrado a través de sus stories de Instagram.

Se trata del exclusivo Emirates Palace Mandarin Oriental, un cinco estrellas rodeado de preciosos jardines, con vistas a la bahía y con una ostentosa decoración en la que destaca el mármol, los tonos dorados y el vidrio. El establecimiento de lujo cuenta con ocho restaurantes, varias piscinas, playa privada y un spa para que la pareja desconecte de su polémica con Maite.

Y viendo su espectacular suite no les costará trabajo. Una enorme habitación que Kiko ha enseñado al detalle a sus followers, con un gran baño -todo de mármol y con una bañera 'king size'- hall, y habitación con salón integrado y una terraza con vistas a una de las piscinas y a un jardín en el que destacan sus altísimas palmeras.

¿Su precio? Alrededor de 700 euros la noche, aunque el hecho de que Sofía haya etiquetado en todas sus publicaciones tanto al hotel como a turismo de Abu Dhabi (@visitabudhabi) deja entrever que se trata de un viaje patrocinado, confirmando así que su mediática guerra con su madre no le ha pasado factura a nivel profesional como muchos apostaban. De hecho, en su cuenta de Intsgaram, donde tiene 1,4 millones de seguidores, continúa mostrando y promocionando productos de diferentes marcas.

"Cuatro tiros"

Maite Galdeano se sentaba este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' y desvelaba por primera vez un hecho que supuestamente se produjo a la vuelta de Sofía Suescun de 'Supervivientes' y que desató el conflicto en el hogar.

Según la madre de la influencer, Kiko Jiménez estalló una noche al ver cómo se hablaba en televisión de la amistad que Sofía y Logan Sampedro habían tenido en el concurso... teniendo una fuerte discusión con insultos. Una situación que Maite no quiso permitir y recomendó a su hija que rompiese con él.

Sin embargo, Kiko Jiménez aparecía este sábado en 'Fiesta' y habló de lo que le había parecido la entrevista de Maite: "La entrevista me pareció un despropósito, faltó mucho a la verdad, por no decir que solo contó mentiras. Por un momento, pensé que la entrevista la daba María Teresa de Calcuta, en vez de María Teresa Galdeano". Además, aseguraba que "no debió hablar en un plató, sino junto a un especialista, como le ha recomendado su hija" y lanzaba una reflexión al aire con la que desmontaba su versión: "¿Es normal que dos hijos tengan bloqueada a su madre? Que el público opine, eso da que pensar. Ella no hace cosas normales".

Después de escucharla, Kiko tiene claro que "Maite no es consciente de la decisión que ha tomado Sofía" porque "sigue machacando a la persona con la que está su hija, que soy yo. Encima hablando con ese tono siete puntos por debajo de lo que suele hablar. Estás pidiendo a tu hijo que me asesine, hay audios en los que pide que me peguen cuatro tiros".

Unas declaraciones sorprendentes que aprovechaba para asegurar que él nunca ha faltado el respeto a Sofía como dijo Maite el pasado viernes: "Jamás en la vida he dicho algo así de Sofía, ella sí lo ha dicho y yo lo puedo demostrar".