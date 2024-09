Terelu se entera en directo de la nueva ilusión de Alejandra Rubio: 'Me había dicho que me tenía que contar algo'

Terelu Campos celebrabra sonriente su cumpleaños en Málaga rodeada de amigos y familiares pero, eso sí, sin un solo rastro de su hija Alejandra. Rubio, a pesar de subir una emotiva publicación a redes junto a su madre (donde últimamente se mantiene de lo más activa), no estaba presente en aquella fiesta, sino que permanecía en su casa junto a Carlo Constanzia a la espera de volver al trabajo.

Y es que sí, a pesar de haber perdido su puesto de trabajo antes de las vacaciones de verano después de que el programa en el que colaboraba cerrara sus puertas para siempre, parece que había otro programa que ha querido contar con ella: 'Vamos a ver'.

Una noticia que llega meses después de que la influencer confesara su intención de alejarse paulatinamente de la televisión para centrarse en su trabajo en las redes sociales. A la que también le ha pillado desprevenida esta noticia ha sido a su madre, y es que Terelu se ha enterado a través de la prensa de las buenas nuevas de su hija.

Terelu respondía que había comido con su hija un rato antes de que la prensa la parara, pero que aún así no tenía ni idea: "En una conversación me había dicho algo, pero no me lo había comentado". Más allá del trabajo, Alejandra Rubio ha sido junto a su novio Carlo Constanzia uno de los nombres más comentados en el plano mediático, primero por la bomba de su relación y después por el embarazo.

En cuanto a otras dudas que en el aire, como el nombre de su hijo, que se rumorea que podría ser como el del papá de la criuatura, comentó que "ella lo sabe todo". Sin embargo, ha vuelto a mostrarse cerrada ante las dudas. Por su parte Alejandra, que ya va por el sexto mes de embarazo, disfruta de su nueva vida en pareja esperando a su primer hijo junto al hijo de Mar Flores y probando suerte en el mundo de las influencers.