Ataque de histeria de Víctor Sandoval en pleno directo de Ni que fuéramos Shhh: "¡Me estoy volviendo loca!"

"Ni que fuéramos Shhh" va sin titubeos y a tumba abierta a conseguir lo que sea. Y así lo ha demostrado Víctor Sandoval ejerciendo de reportero a pie de calle con una misión que se le tornó prácticamente imposible y que acabó por desquiciarle por completo. No para de dar juego el programa que aglutina a las estrellas "exiliadas" del antiguo Sálvame de Telecinco.

¿Cuál era el objetivo de la conexión con Víctor Sandoval desde el plató del canal Quickie? María Patiño, la presentadora, y los colaboradores (Belén Esteban, Kiko Matamoros, Kiko Hernández y compañía) recibían la actuación de Sandoval entre risas y estupefacción. En una larga conexión en la que no consiguió el reto.

El objetivo era intentar dar con Paola Olmedo, expareja de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego. ¿La razón? La revista "Semana" ha anunciado una entrevista explosiva con Paola Olmedo en la que no se callará y supuestamente carga por ciertos temas contra su ex Almoguera yu su exsuegra, Carmen Borrego.

El caso es que Víctor Sandoval se plantó a las puertas del negocio de Paola Olmedo, donde muchas clientas de la zona acuden a pintarse las uñas. Pero se topó con un establecimiento cerrado a cal y canto, incluso con las rejas bajadas. A partir de ahí empezó el espectáculo.

Víctor Sandoval investigó por qué estaba cerrado. Primero que si estaban de vacaciones, luego que si el negocio lleva tiempo cerrado. Y a partir de ahí Sandoval entró en una especie de poaranoia. Alguien le dijo que realmente Paola Olmedo estaba dentro y en el local había gente, pese a que su entrada estaba cerrada y con reja.

Sandoval dedujo entonces que existía una puerta que comunica el negocio de al lado, que sí estaba abierto, con el de Paola Olmedo . Y que había clientes o conocidos entrando por ella. Locura total. Porque finalmente Sandoval acabó invadiendo con su cámara ese negocio de al lado para percatarse de que no existía tal puerta.

Sandoval decía no entender nada y acabó, en pleno ataque de histeria, tirado por el suelo. "¡Me estoy volviendo loca!", gritaba. Paola Olmedo está de vacaciones y por eso su negocio estaba cerrado. "Céntrate", le pedía María Patiño desde plató a Sandoval, que le contestaba: "¿Que me centre después de la historia de terror que me he montado?". Y desde el plató de "Ni que fuéramos Shhh" le insistían: "Oye, Victor, de verdad, van a pensar que somos una panda de locos".