La enfermedad que rodea a Patricia Pérez, presentadora que triunfaba hace una década: 'Llegó a pesar 52 kilos y perdió su mente total'

Tras la confesión que hizo en sus redes sociales sobre la enfermedad que sufre su marido, Luis Canut, una 'meningoencefalitis criptocócica' -infección en el cerebro por una levadura-, Patricia Pérez se ha paseado a lo largo de esta semana por los platós de televisión desvelando cómo han vivido todos estos meses.

Luis "no ve de un ojo, del otro no tiene vista frontal, ahora anda pero salió en silla de ruedas, llegó a pesar 52 kilos y perdió su mente total", narraba Patricia, visiblemente afectada en 'TardeAR', asegurando que el contagio se produjo por inhalación de una levadura que está en las heces de muchas aves, algo que "no suele pasar", pero que a veces se respira y atraviesa las "barreras básicas".

Europa Press ha podido hablar con la presentadora y nos ha confesado que ha sido muy dura la enfermedad de su marido: "Todas las enfermedades, sobre todo las que afectan al sistema nervioso pues son muy duras y muy difíciles, pero bueno, estas cosas pasan en la vida".

Agradecida por el trato que ha recibido su marido, Patricia nos desvelaba que "la sanidad pública es lo mejor que tenemos en el mundo. Tenemos muy buenos médicos y Luis es muy buen paciente así que se ha hecho ahí una unión muy bonita".

Además, la modelo dejaba claro que habla acerca de la meningitis criptocócica que sufre Luis y de lo que tardaron en el diagnóstico con el único objetivo de visibilizarlo: "Esto es como en todas las enfermedades. A veces hay enfermedades que no es tan fácil llegar al diagnóstico, ¿sabes? O sea que esto ha seguido el curso que marca la vida, yo no quiero denunciar nada ni vengo a nada. Yo vengo aquí a dar las gracias por todo el cariño que hemos recibido y ya está".

Por último, Patricia aprovechaba nuestros micrófonos para aclarar que "la situación está mucho mejor" y agradecer "a tanta, tanta, tanta gente que está animando a Luis y le desea todo lo mejor, que es con lo que me quedo, que no nos lo esperábamos para nada".

¿Qué es la meningitis criptocócica?

La meningitis criptocócica es una infección del sistema nervioso central causada por el hongo Cryptococcus neoformans. Este hongo se encuentra comúnmente en el medio ambiente, especialmente en suelos contaminados con excrementos de aves, como palomas. Aunque la exposición al hongo es frecuente, la infección es relativamente rara y afecta principalmente a personas con sistemas inmunológicos debilitados, como aquellas con VIH/SIDA o que están recibiendo tratamientos inmunosupresores.

El Cryptococcus neoformans tiene la capacidad de infectar las vías respiratorias, generalmente a través de la inhalación de esporas del hongo. En individuos inmunocompetentes, el sistema inmunológico suele ser capaz de controlar la infección y evitar su propagación. Sin embargo, en aquellos con sistemas inmunológicos comprometidos, el hongo puede diseminarse a través del torrente sanguíneo y llegar al sistema nervioso central, causando meningitis.

Los síntomas de la meningitis criptocócica pueden variar, pero comúnmente incluyen fiebre, dolor de cabeza, rigidez en el cuello y fotofobia. Estos síntomas son similares a los de otras formas de meningitis, lo que puede dificultar el diagnóstico preciso. En pacientes con VIH/SIDA, la meningitis criptocócica puede ser la primera manifestación de la infección por el hongo, y su diagnóstico y tratamiento oportunos son cruciales para mejorar las posibilidades de recuperación.

El diagnóstico de la meningitis criptocócica generalmente implica la realización de pruebas como la punción lumbar para analizar el líquido cefalorraquídeo en busca de la presencia del hongo. Además, se pueden realizar pruebas de imagen, como resonancias magnéticas, para evaluar el estado del sistema nervioso central. La confirmación del diagnóstico se realiza mediante cultivos microbiológicos.

El tratamiento de la meningitis criptocócica generalmente implica el uso de antifúngicos, siendo el fluconazol la opción más comúnmente utilizada. En casos más graves o en pacientes con infecciones recurrentes, se puede recurrir a medicamentos más potentes como el anfotericina B. El tratamiento puede ser prolongado y requiere una supervisión cercana para ajustar la medicación según la respuesta del paciente y los posibles efectos secundarios.