Se filtra el sonado enfado de Erundino con El Cazador por sus menos horas de juego: 'Yo flipo, Orestes lleva aquí cuatro días'

El Cazador está de celebración. Y qué celebración. 1.000 programas es una cifra que se dice pronto pero a la que cuesta llegar y más en los tiempos que corren.

Por ello, el programa está de celebración y prepara un especial por la feliz noticia. Los 5 concursantes que forman el equipo de cazadores tienen talento, fuerza y una amplia experiencia televisiva con lo que pondrán en jaque a los concursantes anónimos: su misión es que los participantes se vayan con las manos vacías.

Uno de ellos es , Erudino es Ingeniero de montes en Guadalajara y uno de los personajes televisivos más conocido de nuestro país. Su primer éxito lo logró al convertirse en 'Magnifico' de Saber y ganar, el mítico programa de La 2 de RTVE. El madrileño 27 programas y recuerda su paso por concurso de forma amarga: "Tengo un recuerdo ligeramente agridulce de 'Saber y ganar' porque, sinceramente, fui con lo puesto allí. No me preparé nada absolutamente, me lo tomé como un divertimento porque no tenía ni la menor idea de que pudiera acabar dedicándome a esto", decía. Pero su fama creció como la espuma con 'Los lobos’, los grandes campeones que, tras más de dos años y quinientos programas, lograron hacerse con el bote de ‘¡Boom!’ con la friolera cifra de 6,6 millones de euros.

Junto a Paz Herrera, 'La profesora', Ruth de Andrés, 'La gobernanta' , Lilit Manukyan, 'La espía', y Orestes Barbero, 'El espartano', forman el grupo de cazadores del programa.

Con motivo de la celebración, El cazador ha publicado un divertido vídeo en el que se repasan varios momentos del programa.

Una conversación con Jordi Hurtado, el especial de Navidad, y un divertido momento en el que participan como concursantes todos los cazadores salvo Erundino, que aparece simulando un divertido enfado con el presentador.

El Cazador tuvo un llamativo cambio hace unos meses. En la nueva versión con celebrities, cuatro concursantes famosos jugarán en equipo para intentar conseguir premios en metálico, que donarán a una entidad benéfica de su elección, respondiendo a preguntas de cultura general. Uno de los cinco cazadores del programa, Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Orestes Barbero, los mayores expertos en concursos del país, intentará detenerlos. Entre los famosos participantes en esta nueva versión, nombres del cine, la televisión, la música, la cultura y el deporte.