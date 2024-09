Kiko Rivera, triste tras el abandono: 'No pudo ser'

Tras probar diferentes cosas, parece que el hijo de Isabel Pantoja encontró la fortuna en la música como DJ. Sin embargo, Kiko Rivera no ha dejado de lado otros proyectos. Sin embargo, ha tenido que dejar de uno de estos últimos: "No pudo ser".

Y es que Kiko ha participado estos días en un torneo de poker, tal y como ha mostrado en sus redes sociales. Y no le fue bien. Eso, a pesar de que lo pudo intentar hasta en dos ocasiones. Finalmente, tuvo que abandonar la partida. "Amigos, lo he intentado hasta el final pero no pudo ser", escribe en una story que ha publicado en su perfil oficial de la red social de Instagram donde agradece el apoyo de los organizadores del torneo.

Publicación de Kiko Rivera. / Instagram de Kiko Rivera @riverakiko

Francisco José Rivera Pantoja, más conocido como Kiko Rivera, nació en Sevilla el 9 de febrero de 1984. Se ha convertido en una figura destacada de los medios españoles, inicialmente por ser hijo de la famosa cantante Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, "Paquirri", de quien heredó el apodo "Paquirrín". Con el tiempo, Kiko Rivera se ganó su propio espacio en la prensa rosa y en la televisión, consolidándose como un personaje público. Actualmente, trabaja como cantante y DJ, habiendo lanzado varios éxitos musicales.

Kiko Rivera es el único hijo de Isabel Pantoja y Francisco Rivera, quienes contrajeron matrimonio en 1983. Francisco Rivera tenía dos hijos de su anterior matrimonio con Carmen Ordóñez: Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, quienes también se convirtieron en toreros.

El 26 de septiembre de 1984, cuando Kiko tenía solo 7 meses, su padre, Paquirri, falleció tras ser herido mortalmente por un toro en la plaza de toros de Pozoblanco, Córdoba. Este trágico suceso marcó profundamente la vida de Kiko, quien desde entonces fue conocido como Paquirrín. La imagen de Kiko y su madre Isabel Pantoja se convirtió en un tema recurrente en las revistas del corazón, especialmente después de que Kiko apareciera en el escenario junto a su madre durante uno de sus conciertos, lo que llevó a la cantante a denunciar el acoso mediático al que su hijo fue sometido desde pequeño.

Kiko siempre tuvo una gran afición por el fútbol, lo que lo llevó a intentar ingresar en las categorías inferiores del Real Madrid, con la ayuda de Ramón Calderón, amigo de la familia, aunque no logró formar parte del equipo.

A pesar de haber concedido pocas entrevistas, Kiko Rivera fue seguido de cerca por la prensa rosa durante su juventud. Fue criticado por ser un "mal estudiante", "juerguista" y "mujeriego". Trabajó brevemente en una asesoría, pero decidió enfocarse en la vida pública, trabajando como relaciones públicas y publicista. También aprovechó su fama para ser imagen de una marca de sofás y protagonizar un anuncio de muebles en televisión.

Las relaciones sentimentales de Kiko también fueron objeto de constante atención mediática. Se le vinculó con figuras como Yola Berrocal y Nuria Bermúdez, entre otras mujeres.

En septiembre de 2007, fue parodiado en el programa Muchachada Nui de Televisión Española, donde Joaquín Reyes lo representó en un viaje a África en busca de su identidad.

El gran salto mediático de Kiko llegó en mayo de 2009, cuando participó en el programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta, en una sección llamada Desmontando a Paquirrín. Este segmento, que contó con la colaboración de los humoristas Ángel Martín y Dani Mateo, mostraba a Kiko en situaciones cotidianas mientras preparaba un monólogo. Este monólogo, emitido en julio, fue un gran éxito, alcanzando un 9.6% de cuota de pantalla en su primer episodio, y un 10.2% en el segundo, con más de 1.4 millones de espectadores.

Tras el éxito de Desmontando a Paquirrín, Kiko Rivera continuó apareciendo en televisión, participando en programas como ¡Qué más quisiera yo! en La Sexta, y en otros espacios de Antena 3 como Espejo público, Lo que deberías saber de mí y Pánico en el plató.

A raíz de su éxito televisivo, la popularidad de Kiko creció enormemente. Durante el mes de julio de 2009, las búsquedas de "Paquirrín" en Google se multiplicaron por diez en comparación con marzo de ese año, y para enero de 2010, su nombre aparecía en casi 95,000 páginas web.

El fenómeno mediático de Paquirrín ha sido objeto de debate, y algunos críticos, como José Javier Esparza, lo han catalogado de manera negativa, considerando su éxito como un reflejo del vacío televisivo. Sin embargo, en 2009, el diario 20 minutos lo incluyó entre "Los 20 protagonistas del 'cuore'", destacando su impacto en la prensa rosa.

La singularidad de Kiko Rivera también ha inspirado apodos en otros personajes, como el futbolista chileno Humberto Suazo y el internacional español Santiago Cazorla, quienes fueron comparados físicamente con él.

En abril de 2019, Kiko se unió como DJ al canal en línea "Loca Latino" de Loca FM.

Hospital

El 21 de octubre de 2022, Kiko Rivera sufrió un ictus y fue ingresado en el Hospital Virgen del Rocío, lo que le dejó secuelas como parálisis parcial de la cara y problemas de movilidad. Un mes después, en noviembre de 2022, Kiko reapareció públicamente mostrando una notable recuperación.