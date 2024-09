Laura Escanes, rota tras su separación: 'Espero que se me haga más liviano'

A Laura Escanes le queda una semana dura por delante. La influencer vuelve al trabajo después de unas vacaciones rodeada de familia y amigos y sin romances a la vista. Sin embargo, el inicio de la rutina ha formado un nudo en el pecho de Escanes, puesto que significa una separación que aunque sea temporal, es obligada.

Y es que esta tristeza tiene que ver con su situación familiar. Laura Escanes se separó de Risto Mejide hace dos años, pero llegaron al acuerdo de mantener una custodia compartida con su hija Roma, que ahora pasará unos días con su padre mientras su madre vuelve a Barcelona para atender sus asuntos laborales: "Hoy es un día triste porque después de un poco más de 15 días, me despido de Romita (aunque esta vez es solo una semana y ya volvemos a la normalidad) pero los momentos de despedida son lo peor de tener una custodia compartida esta tarde me voy a Barcelona, porque me esperan unos días intenso de trabajo allí, así que espero que se me haga más liviano".

Dardos a Risto

La ruptura de Risto y Laura se convirtió en un asunto mediático viral cuando ambos hicieron oficial a través de redes sociales, dado que su noviazgo y posterior matrimonio nunca había pasado desapercibido. La diferencia de edad y la juventud de Escanes provocó que su relación estuviera durante siete años sujeta a los comentarios y las críticas.

Ahora, es la misma Laura la que bromea con el asunto e incluso ha cambiado de opinión en lo que respecta a una relación con una gran diferencia de edad, como ha dejado claro en varias ocasiones con pequeños comentarios. No obstante, ahora se toma estar divorciada con 27 años con humor, tal y como muestra en sus redes. En su última recopilación de fotos en Instagram ha incluido un documento en el que debía destacar su estado civil y en el que destacaba su "divorced".