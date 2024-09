Mayka sorprende confirmando en qué se ha gastado el premio de 'Vecinos': "Cuando salí de GH tuve que pagar una deuda"

Mayka ha dejado a la audiencia boquiabierta con una de sus últimas declaraciones. La ganadora de 'Los Vecinos', programa emitido en MiTele, tiene ya un largo recorrido en realities; se dio a conocer en 'La Isla de las Tentaciones', dio el salto junto a dos compañeros de programa a 'Gran Hermano Dúo' y, tras quedar finalista en este último, logró coronarse en su última participación.

A pesar de que un amplio sector de la audiencia piense que estos premios solucionan la vida de cualquiera, Mayka ha aclarado que aquel premio no le retiraba de trabajar el resto de su vida. "No es un premio muy grande que te quite de pobre, la verdad, pero sí que es un premio bueno, que me hace muy bien", contó la ganadora.

Y es que, tal y como ha contado la concursante de realities, este cheque de 25.000 euros le ha servido para aliviarse económicamente: "A mí me pasó una cosa cuando salí de vecinos que tuve que pagar una deuda. Este premio me va a valer para recuperarme de una deuda que tenía, no quiero contar de qué era, pero la tenía pendiente".

Aun así, Mayka ha aclarado que sí que tiene un plan de futuro bastante claro: comprarse una casa, ya que ya cuenta con una propiedad en la playa, pero que "es para vacaciones".

Una nueva ilusión

Hace unas semanas Mayka confirmaba que había vuelto a ilusionarse. Tras su experiencia en La Isla de las Tentaciones, en la que concursó junto a su novio de aquel momento Pablo Moya, no había hablado de ninguna relación seria de manera pública, hasta ahora. "Estoy muy emocionada. Es un hombre simpático, alegre y divertido, y no nos enfadamos por tonterías. Además, conoce gente del mundillo".

La murciana confiesa haber dejado atrás las inseguridades y los celos: "Me encuentro en una relación totalmente sana". Parece ser que su pareja también es su amigo, su amante y su mayor apoyo.