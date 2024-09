Preocupación por el presentador de Zappeando tras sufrir un accidente de coche: 'Lo fácil que te puede cambiar la vida de un momento a otro (incluso perderla)'

Miki Nadal acaba de vivir uno de los mayores sustos de su vida. El presentador, que en pocos días se convertirá en padre de su tercera hija -la segunda junto a su mujer Helena Aldea, con la que tiene una niña de dos años llamada Galatea- viajaba en su coche a Vitoria para presentar su nuevo programa, 'Sopa de Letras' -de la Televisión de Aragón- en el Festival de Televisión cuando ha sufrido un aparatoso accidente que afortunadamente no ha tenido consecuencias para él.

Ha sido el comunicador el que ha compartido con sus seguidores en Instagram un mensaje tranquilizador en el que, asegurando que se encuentra bien, ha revelado qué es lo que sucedió y ha mostrado el lamentable estado en el que ha quedado su vehículo.

"Cómo van saliendo noticias y no quiero alarmar a la gente voy a aclarar lo que nos ha pasado" ha comenzado su post. "Nos dirigíamos a Vitoria a presentar a la prensa en el Festival de Televisión el concurso "Sopa de letras" y nada más pasar Burgos a las 08:57 hemos sufrido un accidente en la A1. La rueda delantera izquierda ha reventado y sumado esto a la lluvia ha hecho que el coche haya ido dando vueltas y trompicones contra los quitamiedos durante más de 100 metros" ha explicado.

Un momento que, como ha relatado, "ha durado apenas 10 segundos" y en el que ha sentido miedo: "Nos hemos quedado mirando hacia los coches que venían de frente con el temor de que algún camión u otro coche nos pudiera alcanzar de lleno. Afortunadamente no ha sido así" ha reconocido aliviado.

"Lógicamente saltaron los airbags; y no hemos tenido ni que llamar al 112, los teléfonos directamente lo hacen si detectan un accidente al momento y la Guardia Civil de Tráfico estaba allí a los 5 minutos. También envía el movil directamente un mensaje a tus contactos de emergencia diciéndoles que has tenido un accidente y el punto exacto en el que te encuentras" ha continuado, agradecido por la rápida atención de las emergencias tras su accidente.

"De vuelta a Madrid", Miki ha hecho una reflexión sobre "lo fácil que te puede cambiar la vida de un momento a otro (incluso perderla) y lo poco conscientes que somos de ello". "Seguimos dando la tabarra!!!! Gracias por preocuparos. Sed felices!!!!" ha concluido.

Un mensaje que ha acompañado con una impactante imagen de su coche destrozado, y de un vídeo en el que, demostrando que se encuentra perfectamente y no tiene ninguna secuela del accidente, ha revelado que lejos de tomarse un respiro esta tarde reaparecerá en 'Zapeando'.

Su mensaje en redes

Perosnalidades del mundo de la televisión han querido contestar al presentador y colaborador: "Que bien explicado… en cinco segundos puede cambiar tu vida, o incluso puedes perderla. Y cuando te das cuenta de que nuestra estancia aquí es tan efímera, ves todo con otra perspectiva. Una alegría que sigas en el reino de los vivos, amiguete!!!", reconocía Santiago Segura. "Ay, Miki… un fuerte abrazo, amigo. Qué susto más grande", le escribía Roberto Leal.