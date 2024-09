La Ruleta de la Suerte busca concursantes, pero no vale cualquiera y estos son los sorprendentes requisitos

La Ruleta de la Suerte, el eterno y exitoso concurso que Antena 3 lleva emitiendo muchos años en el horario previo al telediario del mediodía, necesita nuevos concursantes. Se calculan por muchos cientos los participantes que ya han pasado por el programa conducido por Jorge Fernández.

El espacio, que no hay español que no conozca, constituye uno de los éxitos garantizados en la parrilla televisiva de Antena 3. Jorge Fernández, la azafata que destapa las letras en los paneles o la banda de música liderada por el ya hiperocnocido cantante Joaquín Padilla ya son poco menos que iconos televisivos nacionales.

Raro es el ciudadano de este país que no haya intentado resolver desde casa alguno de los paneles de La Ruleta de la Suerte. O que no haya cantado desde el sofá al compás de los gritos del público que está en plató: "A por el bote, oeeee; a por el bote, oeeeee".

Pero está claro que el futuro de La Ruleta de la Suerte está más que garantizado. Y para alimentar debidamente y con la fuerza necesaria la próxima temporada del concurso señero de la televisión previo a la segunda edición del Telediario están buscando nuevos participantes que den el juego necesario y con las habilidades que ellos buscan.

Los sorprendentes requisitos para participar en La Ruleta de la Suerte

Pero no todos pueden llegar a ser concursantes de La Ruleta de la Suerte y, para eso, la productora del programa tiene un casting que selecciona a los participantes. En sus bases, hay varios pasos o requisitos que no dejan de ser sorprendentes. No vale únicamente con demostrar alguna habilidad resolviendo paneles, el programa quiere o busca algo más que eso.

Así, Antena 3 explica que hay que seguir una serie de pasos, que incluyen sorprendentemente un vídeo y varias fotografías. Así lo explica la cadena:

Tendrás que rellenar un formulario y subir tres fotos (primer plano, cuerpo entero y alguna foto divertida) y un vídeo de 1 minuto máximo de duración.

Después de eso te haremos más preguntas sobre el programa y sobre ti (no tienes que contestar todo de golpe, aunque no son preguntas difíciles).

Cuando hayas finalizado las tres páginas del formulario ya habrás hecho todo lo que está en tu mano para concursar y tu camino hacia La Ruleta de la Suerte habrá comenzado.

¿Pero qué es lo que buscan? "Concursantes divertidos, animados y buenos jugadores de La Ruleta de la Suerte". Esos son los requisitos que hay que cumplir para ser seleccionado, además, no se puede haber pasado ya por el programa y repetir. En este enlace se puede realizar el proceso.