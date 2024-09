Sale a la luz cómo es el verdadero trabajo de Cristian Suescun (y lo que gana) en una página para adultos: 'A veces tiene que quedar con la gente que le ve'

Duras declaraciones las que han dado hoy los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh' sobre Cristian Suescun. El programa ha hablado con el hijo de Maite Galdeano para saber cómo se encuentra tras las duras declaraciones de su madre en '¡De Viernes!'. Y es que la concursante de 'Gran Hermano' sorprendió con unas duras declaraciones dirigidas hacia su hijo con la que declaró que en su momento dejó a su hijo con su padre tras la separación por considerarlo una "manzana podrida".

El hermano de Sofía Suescun ha declarado que sus vacaciones y las de su hermana no han coincidido aposta con vuelta de Galdeano a Madrid, sino que ambos tenían sus respectivos viajes programados. Y es que su madre no se quedó corta hablando de su primogénita; de hecho, también habló de los problemas económicos de Cristian Suescun cuyo trabajo, según parece, no le daría la solvencia suficiente.

Todo empezó hablando del comportamiento de Kiko con su hija: "Yo veo cosas, no son graves pero...". Cuando los colaboradores de Telecinco le pidieron explicaciones, Galdeano tiró de anecdotario: "Por ejemplo, si hacemos una fideua los fines de semana y él trae cuatro alas de pollo, y baja Cristian y se enfada. Él, que es muy corto de dinero, que no tiene ni para él, el pobre, tiene que bajar al pueblo a comprar un pollo y medio".

Ahora, han sido Kiko Matamoros y Kiko Hernández han confirmado esta información con algunos datos de sus ingresos, sin ahondar en detalles. Es bien sabido que Cristian Suescun se dedica a publicar contenido para adultos en 'Onlyfans', una página de contenido para adultos caracterizada por los altos sueldos que cobran algunos de sus creadores. Sin embargo, este no sería el caso de Suescun. "A veces tiene que quedar con la gente que le ve", revelaban los colaboradores de 'Ni que fuéramos Shhh'.