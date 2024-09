Violeta Mangriñán cuenta toda la verdad sobre su familia: 'De lo más machista que hay'

Violeta Mangriñán está de moda. Y no es un decir, los números en sus redes sociales hablan. La joven valenciana protagoniza decenas de campañas publicitarias y sus publicaciones consiguen un gran impacto. Esto ha hecho que se haya ganado un hueco entre las influencers de primer nivel, pese a que ella comenzó su andadura como personaje televisivo. De "Mujeres y hombres y vicebersa" pasó a "Supervivientes" y de ahí su carrera ha sido imparable. En la actualidad, compagina la maternidad con su trabajo en redes sociales y un local de té matcha que acaba de abrir en Madrid.

Mangriñán no sólo le da a Instagram, sino que también se lanzó al mundo del podcasting en un pryecto de la mano de la plataforma Podimo y es allí donde se ha abierto sobre su vida. En el programa de su amiga, Nagore Robles, ha contado detalles tanto de su vida privada como del ámbito laboral que no había desvelado hasta el momento. Robles, la conductora de "La casa de mi vecina", empezó elogiando el trabajo de la valenciana desde su salida de la televisión. Lo cierto es que no ha dejado de trabajar. A su carrera meteórica se suma ahora la maternidad. Ha sido madre de dos niñas en un corto periódo de tiempo y se organiza como puede para llegar a todo. Sus referentes están en su casa. Su madre y su abuela son su faro.

“Mi abuela se separó en tiempos en que la gente no se separaba", comenzó explicando Violeta. "Sacó adelante a cinco hijos sola. Con un exmarido gañán, de lo más machista que hay en la faz de la tierra, que es el padre de mi madre”, explicó. “Mi madre también se separó de mi padre y ha seguido adelante con su trabajo”, añadió. Y continúo con los elogios hacia la forma en que su madre salió siempre adelante: "Mi madre no puedo darme pecho porque al mes y medio de haberme tenido, se fue de voluntaria, estando de baja de maternidad, a un incendio y se deshidrató y se quedó sin leche. Y yo no tomé leche por eso”.

Violeta Mangriñán procede de una familia de mujeres luchadoras y así se siente ella, capaz de todo.