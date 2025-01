Malas noticias para la pareja de moda de Gran Hermano: el rechazo de Edi a Violeta

Esta semana Violeta se mostraba muy ilusionada por volver a reencontrarse con Edi. Desde su salida de Gran Hermano, ambos han regresado a sus lugares de origen para pasar las fiestas Navideñas. En el caso de Violeta, lo ha hecho en Toledo junto a su familia. Edi, por su parte, en Galicia donde le estaba esperando su hijo que llevaba meses sin verlo debido a su participación en Gran Hermano.

Después de pasar Nochebuena en sus hogares, Violeta anunció que se volverían a reencontrar el fin de semana. "El sábado veo a mi niño", aseguraba la finalista, que no podía aguantar las ganas. Edi, por su parte, no señaló nada, pero en redes sociales también mostraba espectación por volver a juntarse con su gran amor. Sin embargo, el concursante ha querido dejar claro que pese a lo que se vio en la casa de Guadalix, las cosas van a ir con calma.

Una de las condiciones que ha puesto el gallego es que, por el momento, no va a presentar a su hijo a Violeta. "No, no, no, no. Eso es un tema que voy a llevar muy a rajatabla... y no. Cuando la cosa funcione y demás, tendrá oportunidad, claro que sí, porque es muy importante para mí. Pero es muy temprano. A mi hijo prefiero dejarlo aparte", asegura, dejando claro que las cosas irán despacio.

Acusaciones de tongo

Óscar Landa pasó en pocos segundos de verse como favorito indiscutible de Gran Hermano y ganador, a ver como a su lado, Juan levantaba el maletín como triunfador de la 19ª edición del reality. Para sorpresa de muchos, el concursante que aparentemente no había hecho nada consiguió llevarse el premio ante uno de los protagonistas de la edición.

Las cifras no acaban de convencer a Óscar, ya que a las pocas horas dejó un comunicado atacando a la organización del reality. "Desde aquí quiero decir que enhorabuena a Gran Hermano porque los que habéis ganado sois vosotros por ahorraros 150.000 euros", asegura el concursante, hablando de que al ser Juan el vencedor y haber sido expulsado durante el concurso (para repescarlo la audiencia después) el premio en metálico es la mitad.

"Aquí no ganó Juan, que nadie se equivoque. Solo puedo dar las gracias de haber formado parte del team azul, lo que nos han dado ellos no nos lo ha dado nadie. Después de esperar un Gran Hermano anónimos, nos tenemos que creer que gana alguien que no hizo nada por el concurso solo por el beneficio del mismo programa", asume Óscar, atacando directamente al programa y hablando de un claro tongo.