Laura Fa más contundente que nunca: "La relación de Alejandra y Carlo no tiene futuro”

En el programa ‘Espejo Público’ se desató una conversación sobre las parejas más comentadas del momento y sus posibles dificultades en 2025 este lunes 30 de diciembre. Entre las especulaciones, Laura Fa sorprendió a todos con una declaración tajante sobre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La periodista no dudó en señalar que la relación de la hija de Terelu Campos y el joven empresario tiene todos los ingredientes para terminar en ruptura.

A pesar de ser una pareja reciente, Laura Fa no se mostró optimista sobre su futuro. "La relación de Alejandra y Carlo no tiene futuro", afirmó. La colaboradora explicó que la rapidez con la que avanzó la relación es un factor preocupante. Según su análisis, el hecho de que la pareja haya decidido tener un hijo tan pronto podría ser un indicio de que las cosas no funcionarán a largo plazo. "Se quedaron embarazados y no se conocían de nada casi. Llevaban cuatro días juntos", argumentó Fa.

Además, Laura Fa hizo hincapié en que la llegada de un hijo implica una gran responsabilidad, especialmente en una relación tan reciente. "Superar un hijo es un tema de madurez", expresó, apuntando que la falta de experiencia y estabilidad podría convertirse en un obstáculo para su futuro juntos.

Otro aspecto que Fa no dejó de lado fue la situación legal de Carlo Costanzia. El joven lleva una pulsera telemática debido a problemas legales relacionados con delitos de conducción y estafa. "Cuando empiecen a estar agobiados de estar en casa, Carlo va a empezar a quitarse la pulsera", comentó Laura.

Laura Fa no vaciló al afirmar que, según su perspectiva, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia tienen todos los números de no superar el 2025.