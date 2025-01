Alberto Chicote desvela, a pocas horas para las campanadas, los detalles del vestido de Cristina Pedroche: "Al menos 30 kilos"

La Puerta del Sol de Madrid volverá a ser el centro de todas las miradas para cerrar este año 2024. Como no podía ser de otra manera, Alberto Chicote acompañará un año más a Cristina Pedroche en las campanadas en lo que será un año muy especial para ambos y, sobretodo, para la de Vallecas ya que parece que podría estar embarazada de nuevo.

Chicote acudió horas antes al plató de Espejo Público para desvelar algunos detalles de la gala y hablar, como no podía ser de otra forma, del esperado vestido de su compañera. Tenemos que hacer ensayos, repaso de guion, EL vestuario, cenar algo... Aunque sean bastantes horas, no nos quedamos allí parados mucho tiempo", aseguraba en primer lugar el chef.

Pese a que llevan varias ediciones dando la bienvenida al nuevo año, Chicote no puede disimular su emoción sobre volver a la Puerta del Sol una Nochevieja más. "Nos encargamos en mi restaurante de darle de comer a todo el equipo que somos la de Dios de gente, muchísima", aseguró el chef que después de tantos años al frente de un programa tan especial, sigue manteniendo la ilusión del primer día. Otro de los grandes temas que trató fue el del vestido de Cristina Pedroche, en donde volvió a asegurar que no sabía nada.

"Nunca le pregunto, no tengo ni idea, nadie se lo cree pero de verdad que es así", confesó el chef, desmarcándose de posibles preguntas que le puedan seguir haciendo. "Este año tenemos mucho más sitio, el set es mucho más amplio, está abierto, con unas vistas fuera de serie y lo vamos a aprovechar para hacerlo más vistoso", desveló el cocinero que no se quiso ir sin dejar una pista de lo que será el vestido de Pedroche.

"El vestido y la capa que va a llevar Cristina son enormes y al menos pesan 30 kilos", confesó Chicote, dejando de piedra a los allí presentes, aunque no quiso contar nada más. Por último, tampoco quiso darle importancia al asunto de las audiencias, que este año se centrarán en la guerra Antena 3 contra TVE. "Audiencias no hay hasta el día 2 y hay que esperar un poco más, pero ahí estoy a las ocho y cuarto como un campeón. Además, en los últimos años hemos subido muchísimo y hemos vivido de año en año esa escalada y cómo el público nos ha ido apoyando. Y, hombre, no te voy a engañar, gusta, gusta mucho saber que cada año hay más gente que te acompaña".

El debate

Las mujeres que presentan las campanadas de Nochevieja en la televisión se enfrentan cada año a un escrutinio público que poco o nada tiene que ver con las críticas que reciben sus compañeros hombres. La gordofobia que ha recibido este año la cómica Lalachus tras anunciar que despediría el año junto a David Broncano en TVE se suma a la sexualización y los juicios respecto a la vestimenta que vive desde hace más de diez años Cristina Pedroche en Antena 3 y el debate sobre la profesionalidad de la ‘influencer’ Laura Escanes para ponerse al frente de las campanadas de TV3 por segundo año consecutivo. “No se puede comparar con el cuestionamiento respecto a Ramón García que, aparte de su capa, no se habla en ningún momento sobre si tiene unos kilos de más o si tiene ojeras y arrugas”, critica Lorena Vázquez, presentadora junto a Laura Fa del pódcast de las Mamarazzis de El Periódico.

“Tanto Pedroche como Lalachus son dos caras de la misoginia que nos demuestran que a las mujeres se nos exigen unas cosas muy concretas y, en cuanto te sales de esa idea, te van a criticar”, apunta, por su parte, Elena Crimental, directora de comunicación del Observatorio de la Diversidad en los Medios Audiovisuales (ODA). “Incluso aunque estés dentro del canon de belleza, tanto de comportamiento como de apariencia, vas a recibir críticas. Es muy sintomático”, añade la periodista.