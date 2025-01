El antiguo colaborador de José Manuel Parada habla del hijo en común del presentador e Isabel Pantoja: "Tiene edad"

Hace unas semanas, José Manuel Parada dejaba entrever en 'DCorazón', de TVE, que le hubiese gustado tener algo más que una amistad con Isabel Pantoja y desde entonces se ha sembrado la duda de si el presentador de televisión hubiese querido convertirse en padre junto a la artista.

Esta semana, Pablo Sebastián ha hablado para la prensa y ha insistido en que "Parada me dijo, y que me lo diga en la cara, me dijo en mi cara, 'yo de tener un hijo, me hubiera gustado tener un hijo con Isabel Pantoja' y yo en broma, le dije, 'pues chico, ya sabrás lo que tienes que hacer', lo que pasa es que hay que ver si ella también quiere, porque esas cosas que yo sepa son de a dos, la cópula, son de dos".

Además, con tanta seguridad lo comentaba que le lanzaba una advertencia: "A ver si me lo es capaz de desmentir, además ¿qué tiene de malo? que hubiera salido un hijo más o menos, no sé a quién se parecería, la madre no es fea, y él, bueno, tendrá sus seguidores".

Jota Caral / E.P.

Pablo ha explicado que Parada "tiene edad para todavía tener un hijo, Isabel ya está mayor, ya no podría tenerlo, pero en el momento que él me lo dijo, sí que podían tenerlo, y claro que me lo dijo, y con ganas, él quería, presumía de que le gustaba Isabel Pantoja y que quería tener un hijo con ella".

Por último, se le preguntó también por una posible reconciliación con el colaborador de televisión y este respondía que "bueno, si llega, algún día puede ser sincera, de su parte y la mía, y el apretón de manos que nos demos es de corazón, yo encantado, porque uno va cumpliendo años y el día que uno parta a otro lado quiere irse con equipaje liviano y sin enemigos".

Parada habla de Isabel Pantoja

El colaborador de televisión ha tenido que enfrentarse en los últimos días a rumores sobre la relación de amistad que tuvo con la artista y, sorprendentemente, ha desvelado algo que no se conocía hasta la fecha.

Se lo han preguntado directamente: ¿tuvo algo más que una amistad con la tonadillera? Jugando al despiste, el periodista no ha respondido con un 'sí' ni con un 'no', pero ha confesado que "yo hubiera querido más".

De esta manera, parece que los dos amigos pudieron tener algo más que una estrecha amistad, pero que nunca se dio debido a las circunstancias personales que les rodeaban durante sus años de confidentes.

José Manuel fue uno de los pocos rostros conocidos que consiguió entrar en Cantora con una cámara y mostrar la famosa finca en televisión. Sin embargo, el distanciamiento con la artista es un hecho y desde hace años no ha vuelto a saber nada sobre ella... ni siquiera se ha atrevido a desvelar públicamente qué fue lo que ocurrió entre ellos para que nunca más volvieran a tener trato.