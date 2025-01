Carmen Borrego ya habla de la reconciliación con su hijo: "Se me han concedido los deseos que pedí"

Parece que el culebrón entre José María Almoguera y Carmen Borrego ha podido llegar a su fin cuando justo estaba terminando el 2024. En fechas tan señaladas como las navideñas y ante la inminente participación de Almoguera en Gran Hermano DÚO, madre e hijo han podido tener una conversación de paz.

La hermana de Terelu Campos ha estado en Vamos a ver donde confirmó la buena noticia. "Las cosas están más tranquilas, se me han concedido los deseos que pedí antes de Navidad. Quedan cosas por hablar, tenemos pendiente una conversación, pero yo estoy encantada y él, creo, también está encantado", ha desvelado Borrego.

La tía de Alejandra Rubio tiene claro que todavía queda mucho por avanzar, pero es un gran paso el que se ha producido en los últimos días. "Yo no es por proteger a José María que, por supuesto, es mi función, soy su madre y lo voy a hacer siempre, por mucho que yo lo haya pasado mal, por mucho que me haya hecho daño… Es mi hijo. No se quiere a un hijo hoy y mañana se deja de querer".

Sus compañeros, en cambio, no las tenían del todo claras, ya que la reciente entrevista de Almoguera no demostraba ese avance en la relación. "Creo que todo ha ido fluyendo en muy pocos días… creo que cuando él da la entrevista no habían fluido las cosas como han fluido ahora, es anterior, y esa es la realidad. Creo que las cosas poco a poco y en los últimos días se han consolidado cada día un poco más".

Pareja

Según apuntan desde verano, José María Almoguera habría vuelto a encontrar el amor. A principios de año, el hijo de Carmen Borrego estaba felizmente casado junto a Paola Olmedo. Sin embargo, una portada anunciando su separación fue el principio del fin. Desde ese momento, Almoguera ha dado un paso al frente en su vida mediática, entrando de lleno en el mundo del espectáculo.

Justo a la vez que hacía sus primeras apariciones en televisión y en eventos, las cámaras de los paparazzi le captaban en varias ocasiones con una misteriosa mujer. Por el momento, Almoguera no ha señalado nada sobre si ha entablado una nueva relación, pero todo apunta que llevaría meses con una mujer llamada Aitana y que es de Vitoria.

En Así es la vida han llegado a apuntar que es algo formal, pese a que todavía no ha habido una presentación familia. "La relación se va afianzando. Están pasando parte de las Navidades juntos y Aitana aún no conoce a Carmen. Todo es cuestión de tiempo".