Espejo Público cierra el año con la renuncia de un colaborador: "Me niego"

La mañana del 31 de diciembre ha llegado con un regalo bajo el brazo. Pese a que era algo que se llevaba rumoreando desde hace meses, no se había hecho oficial hasta la fecha. Amaia Montero sorprendio a sus seguidores con el anuncio de su regreso a los escenarios. En el comunicado no se desvela si lo hará en solitario o de nuevo con La Oreja de Van Gogh.

En Espejo Público han querido hablar sobre el tema aprovechando que cuentan con Gonzalo Miró como colaborador. El madrileño fue pareja de la cantante de San Sebastián y, a día de hoy, mantienen una estrecha relación de amistad. "Todas miradas se dirigen en este momento hacia Gonzalo Miró. ¿Lo sabías?", le preguntaba Lorena García sobre el comunicado.

"Uno de mis propósitos para 2025 es retirarme del trabajo de portavoz oficial y público de Amaia Montero", aseguró Miró que dejó ver un poco el cansancio que arrastraba de estar en todo momento teniendo que hablar por boca de su amiga.

"¿Sabes qué pasa? Que luego no me preguntáis por otras cosas. Entonces, me niego, no voy a a decir nada!", sentenció Miró con cierto hartazgo. "Vamos a ver, Gonzalo, aquí en la mesa que yo sepa eres la persona más cercana a Amaia Montero, ¿no?", reiteró Lorena García, buscando sacarle algo de información al colaborador.

"Sí, pero esto ya lo he dicho antes", respondía el colaborador, mientras que la presentadora reculaba en su pregunta. "Eso es verdad, tengo que decir que Gonzalo lo dijo aquí". "Claro, pues entonces no es ninguna novedad. La noticia es que Gonzalo Miró renuncia a la portavocía de Amaia Montero", volvía a mencionar Gonzalo Miró, dando el tema por zanjado.