El exmarido de Amelia Bono rompe su silencio: dos nódulos cerebrales ubicados en el hemisferio izquierdo

Raphael atraviesa un momento difícil tras ser diagnosticado con un linfoma cerebral, pero no está solo. El cantante, quien ha estado ingresado en el hospital 12 de Octubre de Madrid durante diez días, ya se encuentra descansando en su casa, rodeado de su mujer, Natalia Figueroa, y sus hijos. Tras conocerse la noticia, numerosos rostros conocidos del mundo de la música y la cultura han querido enviarle su apoyo.

Durante el partido de fútbol solidario en favor de la Fundación Aless Lequio, varios artistas aprovecharon la ocasión para mandar mensajes emotivos al cantante. Uno de ellos fue Pitingo, quien expresó su admiración y cariño por Raphael. "Yo lo quiero mucho, lo admiro mucho de siempre. Es una gran persona y uno de los artistas más importantes del mundo", dijo, destacando la importancia del jienense en el panorama musical. "Le mando un beso muy fuerte, y que siga cantando, que nos siga alegrando la vida, porque es un maestro que tiene que estar ahí siempre", añadió. También subrayó la fortaleza del artista tras la cancelación de su gira: "Es una persona fuerte, muy fuerte, y él el escenario, como todos, pero Raphael sin el escenario no puede estar. Es un maestro que necesita el escenario, y sigue estando en plenitud, o sea, es un genio".

Europa Press

Javier Cantero, por su parte, expresó su admiración por el cantante, diciendo que Raphael es "uno de los grandísimos artistas", y le deseó una pronta recuperación. "Me alegro mucho de que esté mejor, ese fenómeno. Que se recupere lo antes posible", comentó, revelando además que el cantante y su padre, El Fary, fueron grandes amigos: "Claro que sí, porque eran dos fieras y dos buenas personas".

El bailaor Joaquín Cortés también quiso unirse al apoyo. "Es uno de los grandes artistas de este país y la verdad que hemos estado todos preocupados, pero mira, parece que le han dado el alta y que va a ir todo, si Dios quiere, bien, así que me alegro", afirmó, convencido de que Raphael "va a volver por la puerta grande". Para él, la energía del cantante es "envidiable", y recordó sus palabras sobre morir en el escenario. "Yo lo entiendo a él y me alegro muchísimo. Ojalá pudiera, con 80 años, no creo que pueda bailar, pero por lo menos intentar hacer cosas", concluyó.

Con el apoyo incondicional de sus compañeros del mundo del espectáculo, Raphael sigue adelante con fuerza en su recuperación, sabiendo que su legado y su música son motivo de admiración para todos.

Pendientes del estado de salud de Raphael desde que le diagnosticaron hace unos días un linfoma cerebral primario, con dos nódulos cerebrales ubicados en el hemisferio izquierdo, su hijo Manuel ha sido el primero en aparecer en el domicilio del cantante este 31 de diciembre.

Manuel ha agradecido a la prensa su preocupación y ha desvelado en su entrada que tienen todos "muchas ganas" de celebrar el fin de año. Además, ha asegurado que el artista se encuentra "bien, tranquilo y bien" mientras se recupera en casa.

En cuanto a los deseos que tienen para el próximo año, el hijo del artista confesaba que "mucha salud, que es lo más importante, lógicamente" y, además, afirmaba que la Nochevieja la pasarán "todos, todos en familia".