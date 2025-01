Malas noticias para Sofía Suescun y Kiko Jiménez para 2025: el lugar al que se muda Maite Galdeano

Leticia Requejo ha contado en exclusiva en 'TardeAR' de Telecinco la decisión que ha tomado Maite Galdeano y de la que parece que ha querido dar alguna pista a través de sus redes sociales, que tiene mucho que ver con la ubicación en la que va a vivir de manera inminente.

Desde que se rompiera la relación con su hija Sofía Suescun, Maite Galdeano decidió marcharse de Madrid, donde vivía con su hija, como bien recordaba nuestra compañera Leticia Requejo: “Sabemos que, desde que Maite es echada de casa de Sofía, se va al pisito que tiene en La Manga y es donde ha estado viviendo”. Y muchas han sido las informaciones que han salido sobre que Maite tenía la intención de volver a la capital para estar cerca de Sofía, aunque su relación no pasa ni mucho menos por su mejor momento, lo que Leticia Requejo ha confirmado en nuestro plató, en exclusiva: “Sabíamos que su intención era venirse de nuevo a Madrid, os puedo confirmar, hoy lunes 30 de diciembre que Maite ya ha firmado la venta de su piso de La Manga, ha puesto rumbo a Madrid y empieza su mudanza para vivir en Madrid”.

Requejo daba más detalles. "Por ahora, va a vivir en una zona de Madrid acompañada porque está pendiente de un terreno que ha visto y le gusta mucho, cerca de la casa de Sofía y si todo va bien, podría estar viviendo en ese terreno, donde se hará una casa, a mitad de año. Se viene ya de ya", explicaba.

Una noticia que no gustará a Sofía Suescun y Kiko Jiménez, como ya dejaron caer en su entrevista en el programa De viernes. La relación de Kiko Jiménez y Sofía Suescun atraviesa por uno de sus momentos más dulces. Pese a que llevan varios años juntos, lo cierto es que la salida de Maite Galdeano de la casa familiar ha provocado en ellos que se sientan "como si su relación estuviera comenzando ahora".

La pareja, que vivía en casas separadas por exigencia de Maite Galdeano, ha reconocido que ya conviven juntos y que todo está saliendo incluso mejor de lo esperado: "Yo siento como si acabara de independizarme, por raro que parezca, como si tuviera 18 añitos y acabara de salir de casa de mi madre", explicaba Sofía.

José Antonio León ha dado una exclusiva en '¡De viernes!' que no ha gustado en absoluto a Sofía Suescun. El colaborador asegura que Maite Galdeano ya ha puesto en venta el piso que tiene en Murcia con la intención de "comprarse algo en la urbanización de ellos". Sofía, que vive tranquila desde que su madre está lejos, ha sido muy clara: "Yo no sé cómo lo llamáis vosotros a eso, pero comprarte una casa al lado de alguien para poder cruzarte con esa persona mientras saca a los perros tiene un nombre, eso es acoso".