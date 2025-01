Malena Gracia confirma por sorpresa su relación con otro famoso tras la muerte de Arévalo: "Éramos amigos, compañeros"

A pocas horas de dar carpetazo a este 2024, Malena Gracia ha reaparecido ante las cámaras y se ha mostrado más contundente que nunca contra Bárbara Rey tras haberla negado en televisión que hubiese tenido una relación sentimental con Ángel Cristo.

"Es una mentirosa esta señora", confesaba Malena y explicaba que le enfadó "mucho" que la vedette dijera que "no había estado con Ángel Cristo, que había sido una cosa de tres o cuatro veces" porque "sabe perfectamente que no fue así, que fuimos novios, no mucho tiempo, un año, un año y pico".

Una relación de la que habría "imágenes de Telecinco, es que eso está ahí... hicimos un programa juntas, cuando él falleció, fuimos al tanatorio". Además, no duda en acusarla de que "si miente en esto, no quiero pensar en qué más puede mentir".

Por otra parte, Malena ha confirmado que ya está escribiendo sus memorias y hablando con productoras para llevarlas a la pequeña pantalla: "Ahí se van a poder enterar de muchas cosas, que hasta ahora he estado con la boca callada, pero ya no me voy a callar más".

A pocos días de cumplirse el primer aniversario de la muerte de Paco Arévalo, Malena aprovechó la ocasión para recordarle: "Ya ha pasado un año de no escuchar su voz, de no verle, y le pese a quien le pese, yo siempre lo he dicho, nos vamos a querer mucho" porque "para mí él sigue aquí, y... una pena todo lo que pasó, pero a veces las personas son muy ingratas y se olvidan de todo lo que ha habido detrás".

Según ella, Arévalo "estaría muy disgustado de todo lo que pasó y nada, seguiríamos hablando, es que éramos amigos, compañeros, fueron muchos años de trabajo, de estar juntos, entonces bueno", concluía la artista.

El miedo de Bárbara Rey a su hijo

Bárbara Rey ha destapado, según ella, la verdadera cara de su hijo Ángel Cristo. Y lo ha hecho durante el tercer y último especial suyo concedido a '¡De viernes!' y emitido en Telecinco este lunes. Terelu Campos le recordaba a Bárbara Rey la importancia de que la vedette cuente al descubierto por qué le ha tenido miedo a Ángel Cristo y cuáles son esos episodios que han provocado ese miedo.

La vedette Bárbara Rey aseguraba en primer lugar que esto sí le parecía "grave, serio y doloroso", restándole importancia a todo el tema suyo con el rey Juan Carlos I, algo que Terelu compartía también puesto que "hablar de un hijo siempre es más doloroso". "Yo tengo la conciencia muy tranquila. He sido muy buena madre, con errores, como todo el mundo. Me he preocupado siempre de que no le falte de nada y lo que ha hecho conmigo mi hijo es inhumano", contaba Bárbara Rey. Y es que según la vedette, su hijo tiene "una percepción de la realidad completamente distorsionada e incluso se cree sus propias mentiras". A su vez, recordaba a todos que esto es un tema que ha hablado con psiquiatras, pero que a día de hoy le sigue sorprendiendo: "He escuchado cosas tan serias y graves que me quedo loca".

Bárbara Rey resaltaba que, a pesar de haber sufrido malos tratos de su padre, su hijo no tiene por qué ser agresivo ahora: "Pegó un giro y cambio y actuó de una manera... hay cosas de mi hijo que no voy a poder decir nunca. Es mi hijo y cualquier madre que tenga un hijo lo entenderá". La vedette reaccionaba a las palabras de Ángel Cristo en donde asegura que tiene miedo de lo que pudieran decir tanto su hermana Sofía como la propia Bárbara: "Las que hemos tenido miedo de él hemos sido nosotras. Desde muy pequeña, el trato con su hermana no ha sido buen trato. Pero no he permitido que mi hija le denunciase nunca".