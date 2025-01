Pipi Estrada da el última hora sobre Miriam Sánchez y confirma su delicada situación: "Va pasando el tiempo..."

En la última temporada de 'Sálvame Diario', Pipi Estrada habló de la complicada situación en la que se encontraba su expareja, Miriam Sánchez y, además, se emitieron algunos vídeos que había protagonizado la excolaboradora de televisión en los que podíamos ver su delicada situación.

Sin embargo, nada hemos vuelto a saber de ella. Hasta ahora, que Pipi ha vuelto a hablar de ella y ha hecho saltar todas las alarmas al confesar que se encuentra "fastidiada", aunque aseguraba que "no puedo decir más."

El colaborador de televisión ha comentado que "sufro porque mi hija, evidentemente, estando en edad de adolescencia y tener esa situación para una niña de 17 años, pues es complicado porque es una edad donde necesitas la figura de tu madre, esas conversaciones".

A pesar de esta delicada situación, Pipi ha explicado que "vamos tirando, vamos luchando y va pasando el tiempo y al final lo vamos salvando", sin querer entrar en más detalles sobre la delicada situación que están viviendo.

"Me gustaría que todo lo que le rodee sea positivo, sea bueno y le deseo tanto bien, todo lo mejor" porque "es una mujer que se merece todo lo mejor, porque es buena, brillante, inteligente, y la verdad que todas las personas que la han conocido y han trabajado con ella, han visto una mujer estupenda", ha confesado.

También se le preguntaba sobre el comentario que hizo del aspecto de Carmen Borrego y aclaraba que "no, yo no he querido ofender a los sapos. En ningún momento he querido ofender a los sapos ¿Se han quejado los sapos?"

Bajo su punto de vista, "todo es mejorable y en este caso, es mejorable... Así que a ver si hay suerte, y se mejora. Bueno, con un poco de paciencia. Yo creo que, a base de intentarlo, al final saldrá bien".

Así lo contó Pipi Estrada

La situación de Miriam Sánchez es cada vez más preocupante. La colaboradora de televisión, apartada de la vida pública desde hace tiempo salvo en alguna entrevista puntual, fue ingresada hen un centro hospitalario especializado en salud mental, tras sufrir una fuerte crisis.

Por aquel entonces, el programa ‘Fiesta de verano’ dio aconocer una impactante noticia de última hora sobre Miriam Sánchez. La ex de Pipi Estrada fue ingresada n un centro especializado en salud mental.

La que fue ganadora de ‘Supervivientes’ ha mantenido durante los últimos años un perfil bajo mediáticamente hablando y ha estado alejada de los medios. Fue ella misma la que, en el año 2019, afirmó tener problemas de salud mental, pero ahora su estado de salud se ha agravado, por ello ha tenido que ser ingresada de manera urgente.

Pipi Estrada acudió al plató del programa y explicaba qué es lo que le ha ocurrido a Miriam: ‘’Me enteré de que había sido ingresada en la mañana de ayer y lo que sé es que la han provocado un coma inducido para hacerle pruebas neurológicas’’.

El colaborador mostró su preocupación respecto a la salud de Miriam: ‘’Es muy triste, es una pena, la salud mental es muy complicada y evidentemente yo estoy preocupado también por mi hija. Tiene 16 años, evidentemente una niña con 16 años necesita la figura de su madre y ahí estaremos para darle la fuerza suficiente a mi hija’’.