Anne Igartiburu sentencia a Bertín Osborne tras su rechazo a dar las campanadas juntos: "Todo le da igual"

Si se piensa en la noche de las campanadas, el nombre de Anne Igartiburu es uno de los primeros que vienen a mente. La presentadora vasca ha estado liderando este especial de Navidad durante 20 años en TVE, donde hacía pareja con figuras de la talla de José Mota, Ramón García, Antonio Garrido o Carlos Sobera. La presentadora es la que más años cuenta de experiencia.

Pese a todos estos compañeros que ha tenido, recientemente se ha recordado un veto especial que puso Igartiburu, a una de las personas más famosas del país. El hecho se desveló en el programa El Show de Bertín y es que, precisamente, Igartiburu señaló que no podría presentar las campanadas junto al cantante, ya que para ella el resultado sería un auténtico desastre.

"Te voy a decir por qué sería una catástrofe, amigo. Porque tú y yo hemos hecho eventos en los que sales así: 'Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al evento no sé que'. Y él decía: 'Muy bien'. Y yo: 'Bertín, sigue'. Y él: 'Ah, no, sigue tú'. Porque el guion... No hay guion", confesaba Igarburu, desatando la risa de su acompañante, que no ponía pegas a el ataque que le acababan de lanzar.

"Es que tú eres la que te lo sabes. Yo, cuando lo quiero hacer en casa, lo hago siempre al revés. Yo no entiendo los ruidos esos, los leñazos que pegan. No ha empezado y yo ya voy por la cuarta uva", reconocía Bertín, que tampoco se veía en el papel de maestro de ceremonias de las campanadas. Y es que para Igartiburu, Bertín estaba "repanchingado, todo le da igual y es que encima todo le sale bien". "Ahí, mira, carrillón, cuartos y campanada; punto, y feliz año", simplificó la presentadora, desvelando la sencillez que es hacer ese programa especial.

Protagonista en 2024

