Belén Esteban empieza el año echando a Ana Rosa de Telecinco: "Tenemos que ir"

Belén Esteban no podía empezar el año de otra manera que no fuese con unas declaraciones contundentes. En este caso lo ha hecho junto a su inseparable compañera, María Patiño en una entrevista para El País. La de Paracuellos ha hecho un repaso de lo que ha sido un 2024 muy fructífero para ella y también pone la vista en el futuro de lo que puede ser el proyecto de Ni que fuéramos Shhh.

El 2024 empezaba para ambas con más dudas que certezas, después de la cancelación de Sálvame en verano. María Patiño reconocía que los meses posteriores a su salida de Mediaset fueron complicados y que gracias al apoyo de su amiga Belén pudo salir adelante. "Hay dos opciones cuando te echan de un trabajo, sobre todo cuando tienes una determinada edad: o hundirte o levantarte y buscarte la vida", aseguró Patiño. "Ella me apoyaba más a mi porque yo fui la que me hundí".

Por su parte, Esteban recuerda que tuvo un gran enfado con Mediaset tras su salida. "Yo me fui de Mediaset enfadada porque creo que la manera no fue la apropiada, pero eso ya pasó", confesaba la Patrona que, no obstante, nunca ha tenido problema en reconocer que si algún día le vuelven a realizar una buena oferta regresaría a Telecinco sin problemas. Algo que no comparten algunos de sus compañeros.

"Lydia Lozano dice que pasa por Mediaset y cierra los ojos, yo no. Yo paso y me dan recuerdos buenos". Sobre los orígenes de Ni que fuéramos Shhh y su posterior éxito, aseguró que no las tenían todas con ellos, pero la ilusión por hacer las cosas bien y regresar a la televisión siempre estuvo ahí. "No sabíamos qué iba a pasar con este experimento, pero no me ha sorprendido tanto, porque había muchas ganas".

Y es que los resultados han sido mejor de los esperados. Comenzando con los streamings y dando el salto a la televisión de la mano de Ten, han podido competir en igualdad con el resto de cadenas más potentes. "Ayer ganamos con un 8,7% entre 25 y 45 años. La gente joven nos espera en el portal, viene gente a vernos...", desveló Belén Esteban, que está muy contenta con el contenido que hacen. "Es todo muy viral, es que somos un meme constante y eso me fascina".

Una de las claves es la fuerte relación que mantienen entre Esteban y Patiño. Esa unión se traslada a la pantalla, donde ya son una pareja inseparable. "Estamos siempre la una para la otra, en lo bueno y en lo malo. Sobre todo para chincharnos, más yo a ella", aseguraba Patiño. "La verdad es que no me he puesto ninguna meta. Si pasa algo, sé que me va a dar mucha pena dejar esto. Es una de las cosas clave de mi carrera".

Esteban, por su parte, volvía a dejarse querer por el resto de cadenas. "Ya le he dicho a María que a donde nos llamen tenemos que ir. Me da igual La 1, Antena 3, me da igual Telecinco... pero tengo muy claro que algún día volveremos". "Así que aquí estamos abiertas para todo, Pablo... Broncano tú también", bromeaba la presentadora, mientras que Esteban dejaba un recado a TardeAR, programa que ocupó el hueco de Sálvame. "Es que como sigamos así vamos a ganar a Ana Rosa".