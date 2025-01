Blanca Romero confirma en las campanadas la noticia más esperada: "Tengo fecha".

Las campanadas de Telecinco buscaban este año desmarcarse del resto de cadenas generalistas y por eso buscaron otro punto distinto al tradicional de la Puerta del Sol de Madrid para emitir el programa. El equipo de Mediaset se trasladó hasta el castillo de San José de Lanzarote desde donde dieron las uvas. Ion Aramendi y Blanca Romero fueron los presentadores de la gala.

La asturiana, debutante en las uvas, fue toda una sorpresa para los espectadores. Hace un mes se anunciaba que eran los Mozos de Arousa los que estarían en pantalla en los últimos minutos del año, pero la falta de acuerdo económico truncó sus planes. En sustitución entró la actriz, que en este 2025 presentará un concurso de cocina del que todavía se esperaba conocer la fecha de estreno.

No lo tuvo fácil Romero para dar las campanadas, ya que días antes informó a sus seguidores que no había llegado su vestido junto al resto del equipaje. Tampoco parecía que tuviera un peluquero planeado, pues en redes sociales se le vio buscando un estilista para las horas previas. Pese a todos estos inconvenientes, la asturiana lució espectacular con un vestido blanco muy elegante.

También llamó la atención el mensaje que le pidió al nuevo año, con un guiño a su programa. "Lo que le pido a 2025 es que el programón que he grabado y lo he disfrutado tanto. Next level chef". Y es que la presentadora aprovechó la ocasión para desvelar la fecha de estreno del programa. "Tengo fecha de estreno. Las cocinas de 'Next level chef' abrirán sus puertas a la audiencia de Telecinco el próximo miércoles 8 de enero".

El crossover

Crossover histórico e insólito en las Campanadas de Nochevieja. TVE ha conseguido sorprender a sus espectadores gracias a la rapidez y el atrevimiento de David Broncano y Lalachus, que tras darse cuenta de que Alberto Chicote y Cristina Pedroche se encontraban en el balcón de al lado, han aprovechado para saludarles desde su punto de directo. Un momento de lo más surrealista que nadie se esperaba.

Tras mandar un mensaje de cariño y hermanamiento a todos y cada uno de sus competidores (incluso algunos canales que ya ni emiten) el presentador de 'La Revuelta' y la colaboradora se dieron cuenta de que Alberto Chicote y Cristina Pedroche habían abandonado el segundo piso de su edificio para trasladarse este año al ático del de al lado, quedándose a absolutamente tiro y perfectamente visibles para ellos, lo que les ponía muy complicado no hacer alguna gamberrada en directo. Fue entonces cuando Lalachus y David Broncano se lo contaron a sus espectadores.

El colmo de la genialidad fue cuando la dirección del especial de TVE decidió enfocar con una cámara a la retransmisión de la cadena privada y mostrarla en directo, desde su propio balcón y desde otro ángulo con una cámara exterior situada enfrente. Desde ambos se podía ver perfectamente a Cristina Pedroche y a su vestido, aunque estaba parcialmente cubierto. Por si fuera poco, Lalachus y Broncano, megáfono en mano, intentaron que sus competidores les mandaran un saludo.

Ajenos a lo que estaba sucediendo, la colaboradora y el cocinero estaban en un primer momento a lo suyo. Sin embargo, finalmente lograron llamar la atención de Pedroche y Chicote y lograron que les miraran y hasta les saludaran con la mano y les dedicaran una sonrisa, sin saber que se encontraban en directo en todos los canales de RTVE.

Segundos después de producirse este momento, alguien de Atresmedia que debía estar monitorizando las retransmisiones de todas las cadenas reaccionó y se tomaron medidas drásticas para evitar un nuevo torpedeo de los presentadores de la cadena pública, colocando un gran biombo oscuro en el lateral del balcón para que no pudieran pincharles otra vez.