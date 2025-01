El comentado contraataque de Chicote y Pedroche tras el saludo de Broncano y Lalachus en las campanadas: "Voy a llorar""

Fue el momentazo e las campandas, de eso no hay duda. Una imagen que ya va a formar parte de la historia de las retransmisiones de Nochevieja. Y es que TVE ha conseguido sorprender a sus espectadores gracias a la rapidez y el atrevimiento de David Broncano y Lalachus, que tras darse cuenta de que Alberto Chicote y Cristina Pedroche se encontraban en el balcón de al lado, han aprovechado para saludarles desde su punto de directo. Un momento de lo más surrealista que nadie se esperaba.

La dirección del especial de TVE decidió enfocar con una cámara a la retransmisión de la cadena privada y mostrarla en directo, desde su propio balcón y desde otro ángulo con una cámara exterior situada enfrente. Desde ambos se podía ver perfectamente a Cristina Pedroche y a su vestido, aunque estaba parcialmente cubierto. Por si fuera poco, Lalachus y Broncano, megáfono en mano, intentaron que sus competidores les mandaran un saludo.

"Voy a llorar", decñia Lalachuis tras el momentazo, mientras Broncano agradecía a TVE y Antenea 3 el vivr este histórico momento.

Segundos después de producirse este momento, alguien de Atresmedia que debía estar monitorizando las retransmisiones de todas las cadenas reaccionó y se tomaron medidas drásticas para evitar un nuevo torpedeo de los presentadores de la cadena pública, colocando un gran biombo oscuro en el lateral del balcón para que no pudieran pincharles otra vez, informan desde YOTELE.

El vestido de Pedroche

Un año más, Cristina Pedroche es el centro de todas las miradas en las Campanadas de Antena 3, un evento que se ha convertido en una tradición esperada por millones de personas. Este año, la presentadora alza su voz de la mano de UNICEF España a favor de la infancia para visibilizar la importancia de proteger a cada niño y cada niña frente a cualquier tipo de violencia, abuso y explotación.

Este mensaje se refleja en un vestido ideado por Josie, que combina innovación y tradición con un profundo significado. Creado con técnicas de alta sombrerería, el diseño incluye croché de algodón y 8.500 cristales creados a partir de gotas de leche materna cristalizada que son un símbolo de protección, resultado del trabajo de la joyera Belén Mazas, de la firma Morir de Amor.

El diseño está compuesto por corsé, casquete y guardainfantes, realizado en su totalidad con técnicas de alta sombrerería, creando hormas ad hoc que dan forma a las diferentes piezas. Una vez creada la estructura, VIVASCARRION tuvo que enrejar, ensedar y ahormar las piezas en el molde con croché de algodón para salpicar las gotas de leche materna acristalada. Un laborioso proceso artesanal de más de 2.500 horas de trabajo que dan como resultado una vestido joya de más de 42 kg.

El vestido es una auténtica obra de arte. Las gotas de leche materna, que Pedroche conservó durante su primera maternidad, han sido transformadas en elementos decorativos que adornan toda la estructura. Desde la cintura, donde se mezclan con pan de plata formando formas de cuarzo, hasta el casquete bordado con plumas de papel.

El resultado es un mecano-chandelier del que emergen más de 40 pezones manando leche materna cristalizada, y que Josie define como "una deidad femenina asociada a la maternidad, la tierra, la fertilidad, la agricultura y la vida; como lo fueron Deméter, Isis, Parvati, Lat, Kubaba, Coatlicue, Cibeles, Houtu, o Hepat".

El director creativo explica que "este vestido me produce mucha felicidad porque, una vez más, me ha permitido poner el enorme foco mediático creado hace diez años sobre personalidades del Made in Spain cómo VIVASCARRION, y Morir de Amor, ojalá este vestido nos nutra de su piadosa leche y nos haga mejores seres humanos en este año que empezamos ayudando a visibilizar la situación de desprotección de tantos niños y niñas".