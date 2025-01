Preocupación por la cicatriz de Alejandra Rubio tras el parto: "No siempre las cosas salen como esperas"

Alejandra Rubio ha encontrado en sus redes sociales y en sus seguidores un espacio seguro en el que compartir contenido de la nueva etapa que está viviendo. Después de hacer públicas imágenes inéditas del día de su parto, la hija de Terelu Campos ha mostrado cómo se cuida la cicatriz de la cesárea y ha hecho una confesión de lo que más le preocupaba llegado el momento del postparto, informan desde Outdoor.

La colaboradora de 'Vamos a ver' está compartiendo pequeñas píldoras de lo que es ahora su nueva vida, con su primer hijo en común con Carlo Costanzia. El pequeño Carlo es su centro de todo, pero además de vivir todas esas primeras veces que ofrece la maternidad, la prima de José María Almoguera también está descubriendo todo lo que supone el mundo del postparto que tanto temía.

Sacando de su álbum privado imágenes hasta ahora inéditas de algunos de los cuidados que llevó hasta llegar al parto hasta lo que está siendo ahora su recuperación, Alejandra Rubio lo ha compartido en un último vídeo subido a su perfil oficial de Instagram. Esto lo ha hecho junto con una confesión: "Os tengo que contar que el postparto me daba bastante miedo. Ya no solo a nivel psicológico, sino también a nivel físico".

Por esta razón, la hija de Terelu Campos trató de cuidarse todo lo que pudo durante su embarazo. Pero "no siempre las cosas salen como esperas", ha contado la influencer haciendo referencia a lo que en un principio pintaba como un parto natural que terminó finalmente en cesárea. Esto le ha provocado una cicatriz que está cuidando con mucho mimo para que sea lo menos visible posible. Y, en este proceso, Alejandra Rubio ha querido agradecer a su padre el consejo que este le dio y que ella está siguiendo minuciosamente para el cuidado de esta herida. "Me dijo que me iba a traer unos parches que iban a solucionarlo", ha admitido. Es ahí cuando la influencer ha conocido los beneficios de los parches de Trofolastin que está usando en la actualidad y gracias a los que ya está viendo resultados. "Esto mejora por momentos", ha dicho acerca de su cicatriz y de cómo esta cada vez está menos visible por estos cuidados.