La preocupación de Óscar, finalista de Gran Hermano, tras su censura en redes sociales: "Que alguien me explique"

Gran Hermano cerró hace unas semanas su última edición de anónimos con la sorpresa de la victoria de Juan. El concursante llegaba como tapado y acabó imponiéndose a sus compañeros para llevarse el maletín. En esa final se vio las caras con Juan, uno de los favoritos del público y que se veía como ganador en las últimas horas. Sin embargo, un marcador apretado le hizo perder.

Desde la salida de la casa, los concursantes han estado muy participativos en redes sociales, en donde han podido notar por primera vez el cariño de sus seguidores. Sin embargo, Juan se ha quejado de la censura y ha acusado a la cultura de la cancelación que le estén retirando continuamente los vídeos de Instagram. El concursante ha querido pedir explicaciones a su audiencia, ya que no entendían los motivos.

"La última vez no sé qué dije de que mi nariz era grande y la de otra persona también. Me denunciaron y me cortaron. Ahora estaba explicando la historia de la Revolución Francesa y me han vuelto a cortar el directo", se quejó el concursante de Gran Hermano, que no entendía. "Que alguien por favor que sepa de redes me explique que no se puede decir en Instagram porque yo no he dicho nada irrespetuoso, de verdad".

Finalmente, sus seguidores le han aclarado los motivos, que nada tenían que ver con los comentarios u opiniones que Juan lanzaba en redes sociales. "Te han cortado el directo porque estaba sonando música e Instagram en los directos tiene copyright", le aseguró un usuario.

Veto

Telecinco ya prepara una nueva entrega de Gran Hermano DÚO después de recuperar el formato de anónimos. Con muchos rostros conocidos que ya han sido anuciados, destaca el nombre de Ana Herminia Illas, la mujer de Ángel Cristo Jr. En la casa de Guadalix se encontrará con una antigua conocida como es Marieta, concursante de Supervivientes en donde coincidió con el hijo de Bárbara Rey.

Precisamente, la exparticipante de La isla de las Tentaciones habló sobre la presencia de Ana Herminia y cómo había vetado a Ángel Cristo. "Ana Herminia es la mujer de Ángel Cristo y con él no tuve una convivencia fácil en 'Supervivientes 2024'. Me llevé fatal y se me plantó allí la mujer para decirme cuatro cosas, de las cuales no me acuerdo. En mi vídeo de presentación pedí no convivir con Ángel Cristo y toma, me toca con su mujer".

Sin embargo, sobre el que tiene buena opinión es de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego y que se enfrenta a su primer gran reality en solitario. "No lo conocía en persona, pero tiene cara de noble. Me llevo bien con su madre", asegura Marieta, que entrará en el concurso como una de las grandes favoritas, aunque se espera que la competencia sea fuerte.