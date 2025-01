Un presentador de la campanadas de Nochevieja se rompe en directo: "Mis hijos..."

El histórico Castillo de San José de Lanzarote, declarado Bien de Interés Cultural y Patrimonio Histórico de España, es hoy el escenario de la doble retransmisión de las Campanadas en Mediaset España. Este emblemático enclave, construido entre 1776 y 1779 bajo mandato del rey Carlos III, combina su pasado defensivo con su actual papel como sede del Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC), restaurado por César Manrique.

Ion Aramendi, presentador de 'Reacción en Cadena' y 'Gran Hermano. El Debate', y Blanca Romero, conocida por conducir el talent show 'Next Level Chef', están al frente de la primera retransmisión de la noche, minutos antes de la medianoche peninsular.

Para la ocasión, Blanca luce un deslumbrante vestido palabra de honor - diseñado por el valenciano Mario Salafranca - que define su silueta al máximo, marcando las caderas y que a la altura del muslo está decorado con unos apliques a tono, que aportan textura y un toque original al look. Termina en una falda con bajo evasé y silueta new look, con tablas sutiles, que dan volumen al look. Un modelo que termina con un bajo acampanado y que va acompañado de elegantes joyas de Rabat.

Por su parte, Ion viste un impecable smoking de la sastrería madrileña Tom Black y calzado de Martinelli, destacando por su estilo clásico y sofisticado.

Desde este icónico lugar, ambos presentadores comparten con toda España la emoción de despedir 2024, mientras el Castillo de San José, con su imponente presencia y su historia, se convierte en testigo de una noche inolvidable.

Lágrimas en directo

"Me estoy acordando mucho de mi familia", comenzaba Ion. "Mis hijos, Ion, Lucas y Marieta, que espero que estés dormida, mis aitas, mis hermanos, a todos, os quiero infinito. Me acuerdo de vosotros. Estoy aquí pero estáis conmigo, os quiero. Me acuerdo también de mis amigos, todos", les decía mientras les mandaba un beso.

Y, tras expresar cuáles son sus deseos para el 2025, Ion Aramendi pedía permiso para que su mujer, que le había compañado en esta noche tan especial, subiera al escenario. Lo que no se esperaba era lo que ella tenía preparado para él.

Móvil en mano, la mujer del presentador le sorprendía con una videollamada en directo con sus hijos y demás familiares: "¡Chicos, estoy aquí! ¡Hola! ¡Feliz año!", les saludaba muy emocionado y sin poder contener las lágrimas. Un broche final de lo más especial para una noche mágica.