Sale a la luz el origen del comentado look de Lalachus en las campanadas: cortes en forma de espiga

"En tiempo récord", así define Silvia Fernández el proceso creativo del vestido de Lalachus, debido a la proximidad desde la llamada de Silvia Gago, estilista de RTVE, a su Atelier y la fecha de las campanadas. "No es la primera vez que hemos trabajado de la mano de esta estilista para ocasiones relevantes en las que hemos tenido poco tiempo, pero el resultado siempre ha sido excelente y eso es lo que ha hecho que hayamos generado la confianza para ser sus elegidos en una ocasión tan especial, aparte del feeling que ambas tenemos trabajando y de la emoción de cada momento", explica la diseñadora.

Silvia Gago quería lograr un total look 'made in Spain', combinando el vestido con complementos de otras firmas españolas. La estilista presentó a Silvia Fernández una idea muy concreta que entusiasmó a la marca, aunque lo que les preocupaba era el tejido y el color, que la experta definió en paillettes y que quería que tuviese algo en verde jade, color de la esperanza y crecimiento. "Justo en verano habíamos hecho una selección de un tejido que cumplía con estas características, mezclado con Burgundy y rosa empolvado. Lo teníamos guardado para un look exclusivo, para una ocasión especial y una mujer especial. Era perfecto para Lalachus", explica Silvia.

El vestido está diseñado como un modelo largo, con escote bardot y un bustier interior que crea una semitransparencia. La falda, con corte evasé y una abertura lateral en el bajo, está diseñada con cortes en forma de espiga y rematada con una espectacular sobrecola.

Se trata de un modelo creado en tiempo récord en el Atelier de Silvia Fernández en Ponferrada, haciendo las pruebas en el Atelier de Madrid de la marca, en la Calle del Almirante Nº9.

Pedroche y Chicote se cuelan en TVE

Crossover histórico e insólito en las Campanadas de Nochevieja. TVE ha conseguido sorprender a sus espectadores gracias a la rapidez y el atrevimiento de David Broncano y Lalachus, que tras darse cuenta de que Alberto Chicote y Cristina Pedrochese encontraban en el balcón de al lado, han aprovechado para saludarles desde su punto de directo. Un momento de lo más surrealista que nadie se esperaba.

Tras mandar un mensaje de cariño y hermanamiento a todos y cada uno de sus competidores (incluso algunos canales que ya ni emiten) el presentador de 'La Revuelta' y la colaboradora se dieron cuenta de que Alberto Chicote y Cristina Pedroche habían abandonado el segundo piso de su edificio para trasladarse este año al ático del de al lado, quedandose a absolutamente tiro y perfectamente visibles para ellos, lo que les ponía muy complicado no hacer alguna gamberrada en directo. Fue entonces cuando Lalachus y David Broncano se lo contaron a sus espectadores.

El colmo de la genialidad fue cuando la dirección del especial de TVE decidió enfocar con una cámara a la retransmisión de la cadena privada y mostrarla en directo, desde su propio balcón y desde otro ángulo con una cámara exterior situada enfrente. Desde ambos se podía ver perfectamente a Cristina Pedroche y a su vestido, aunque estaba parcialmente cubierto. Por si fuera poco, Lalachus y Broncano, megáfono en mano, intentaron que sus competidores les mandaran un saludo.