Adiós a Joaquín Prat: el presentador se despide tras sufrir una importante pérdida

Este 2025 no parece haber empezado del todo bien para Joaquín Prat. El conocido presentador ha tenido que enfrentarse a una dura pérdida nada más comenzar el nuevo año y es que según ha compartido a través de Instagram, su tía Cecilia ha fallecido y por ello, ha querido recordarla a través de las redes sociales con una bonita imagen en blanco y negro. "Mi rubia preciosa. Te quiero muchísimo", escribía el presentador de Vamos a ver junto a la instantánea.

Su hermana, Alejandra Prat también ha querido acordarse de su tía y ha compartido a través de Instagram una serie de fotografías emotivas para homenajear a su ser querido.

Dura pérdida

Joaquín Prat y su familia han recibido el 2025 con una triste noticia. El presentador ha sufrido una dura pérdida familiar, un adiós para el que no estaba preparado y un pilar fundamental entre los suyos: su querida e incombustible tía Ceci.

Haciéndole un homenaje, el propio Joaquín compartía una imagen junto a ella en blanco y negro con la que felicitaba la Navidad a todos. Una estampa de lo más tierna y, desde luego, que una demostración del amor y de la complicidad que tenía con su madrina. "Mi rubia preciosa. Te quiero muchísimo", escribía en danés acompañando a esta instantánea.

Sin compartir desde ese momento nada más en sus redes, ha sido su hermana Alejandra Prat la que ha comunicado la triste noticia de que la tía Cecilia ha fallecido recientemente. Mostrando abiertamente su dolor, Alejandra ha despedido a la hermana de su madre con varias instantáneas que son ya un recuerdo imborrable para ellos.

"Te vamos a echar tanto de menos... La tía Cecci de todos. The one and only. Te quiero. Eres eterna", escribía la colaboradora de 'Vamos a ver' junto a una imagen en las que se les ve felices en una escapada en la nieve.