Álvaro Muñoz Escassi da el paso definitivo en su relación con Sheila Casas con este importante plan de futuro: "De las mejores cosas que me pasó en la vida"

Álvaro Muñoz Escassi cerraba 2024 como uno de los protagonistas indiscutibles de la crónica rosa. Tras su sonada ruptura con María José Suárez a medidados de año, el jinete acababa el año con una relación en ciernes con Sheila Casas, hermana del actor Mario Casas y con la que coincidió en el plató de TardeAR donde ambos colaboran.

A la luz de los focos saltó la chispa entre la pareja que desde entonces se ha vuelto inseparable. Tanto es así que han confesado haber pasado juntos la Nochevieja e ir tan en serio como para comprometerse, al menos el jinete no ha dudado en hablar de los planes de futuro que tiene con la joven y lo que ha descubierto de sí mismo tras empezar su relación.

Una polémica infidelidad hacía que el andaluz se sentara en De viernes para contar todos los detalles de la ruptura y en la que entraba el papel que esa tercera persona había jugado. Valeri, la supuesta amante del jinete, había sido la encargada de poner en sobreaviso a María José Suárez. Tras esto, la modelo daba un paso al frente y contaba su versión en el plató de De Viernes, respondiendo a su ex y a a presunta relación abierta que decía mantener con la sevillana.

Pasada la tormenta, un nuevo nombre entraba en la lista de conquistas de Escassi, la actriz Hiba Abouk con quien protagonizaba unas comentadas imágenes disfrutando de una jornada de playa en Marruecos.

Un romance efervescente que llegaba a su fin sin que ninguno de los implicados confirmase nada al respecto de su relación. Sin embargo, ahora, el jinete parece tener de nuevo el corazón ocupado por un rostro bastante familiar y relacionado con un conocido actor español. Nada más y nada menos que Sheila Casas, hermana de Mario Casas y con quien el andaluz ha coincidido en el plató de Ana Rosa donde colaboran asiduamente.

Tras salir a la luz unas comentadas imágenes de la pareja disfrutando de Halloween y de las muestras de cariño que se profesaron en la fiesta de Unicorn, productora de TardeAR, donde ambos colaboran, ahora los rumores sobre un posible noviazgo siguen alimentándose tras unas llamativas declaraciones del Escassi. Y es que el jinete reconoce la relación especial que existe entre él y su compañera de plató auqnue prefiere no ponerle nombre. "Hay algo entre Sheila y yo, no le pongamos nombre. Sheila está soltera y yo soltero..."

Planes de futuro

Después de protagonizar un romántico reencuentro en el aeropuerto tras pasar la Navidad separados, los colaboradores de Telecinco han dado la bienvenida al nuevo año juntos, y Escassi ha querido celebrarlo compartiendo la que es, hasta ahora, su declaración de amor más romántica, intensa y sincera.

A través de sus redes sociales y junto a una imagen en la que ambos aparecen abrazados, Escassi ha escrito: "Empezar el año contigo es una de las mejores cosas que me pasó en la vida". Unas palabras con las que deja claro que se han tomado juntos las 12 uvas y que no podrían haber disfrutado más de la noche, y es que, añade, "contigo me doy cuenta todo lo que hacía antes mal y todo lo que quiero hacer contigo bien". Una clara declaración de intenciones en la que Escassi entona, en parte, el 'mea culpa' en sus relaciones del pasado. ¿Se dará por aludida María José Suárez? Desde luego, el jinete deja más que claro que, esta vez, está dispuesto a hacer las cosas bien en su relación con Sheila. "Gracias por apostar por mí. Te amo", termina diciendo.