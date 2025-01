Belén Esteban ultima su fichaje de TVE con su primera aparición del año: "Broncano tiembla"

La batalla de las campanadas se ha saldado con el triunfo de TVE, representados en David Broncano y Lalachus. Toda la polémica que ha rodeado este conflicto entre cadenas ha terminado por demostrar el aumento de audiencia de la cadena pública, frente al nuevo descenso de Antena 3. El vestido de Cristina Pedroche va dejando de ser interesante, llegando a pensar que se ha podido agotar la fórmula.

Una de las pocas personas que tenía claro el triunfo de Broncano y Lalachus era Belén Esteban. La de Paracuellos acudió a uno de los últimos programas del año de La Revuelta donde dio muchos ánimos a los presentadores y les hizo una apuesta que, después de que hayan salido los resultados, se ha visto que han ganado. En el programa de Mañaneros han querido hablar con Esteban para ver en que consistía el reto.

"Si ganáis, me tenéis un programa entero aquí haciendo lo que yo quiera hacer, me tienes que aguantar todo el programa lo que yo quiera hacer", aseguraba Belén Esteban en su intervención en La Revuelta. "He ganado la apuesta y estoy súper contenta, súper contenta, porque yo sabía que Broncano y Lalachus hacían un muy buen tándem y eso le gusta mucho a la gente. A mi me gusta mucho la televisión, trabajo en ella, pero me gusta como espectadora y sabía que ganaban. Lo tenía clarísimo y mucha gente me decía que iban a quedar bien pero que no iban a ganar".

"Yo dije que, si perdía, iba a cocinar para todo el público, pero como no he perdido, no voy a cocinar. Yo solamente voy a decir: 'Broncano, tiembla; Broncano, tiembla'. Prepárate. Además, tengo que estar todo el programa y él llevará a sus invitados y yo estaré ahí", añadió en Mañaneros, retando a Broncano para cuando vuelva a emisión su programa. Ahora, solo queda saber que es lo que va a hacer la Esteban con esa hora de programa.

"Tengo a gente muy ingeniosa, un equipo que me respalda como Óscar Cornejo, Adrián Madrid o Miquel Ramells, y tienen muy buenas ideas", adelantó la Patrona, que trabajará con su equipo de Ni que fuéramos Shhh para llevar algo sorprendente. "La que se va a liar cuando vaya Belén Esteban a 'La Revuelta'", expresó Adela González. La de Paracuellos aseguró que había hablado con Lalachus después de las uvas, pero no sabía nada de Broncano. "Creo que no se ha puesto en contacto conmigo porque debe estar acojonado", sentenció.