Carmen Borrego rompe su silencio y revela los secretos de José María Almoguera antes de entrar en 'GH DÚO 3'.

El hijo de Carmen Borrego debuta en el reality más esperado del año en medio de una reconciliación familiar que ha dado mucho que hablar.

Una despedida cargada de emoción y consejos

Horas antes de que José María cruzara las puertas de Guadalix de la Sierra, su madre, Carmen Borrego, se sinceró como nunca en el programa 'Vamos a ver'. Allí confirmó que habían logrado dejar atrás las tensiones y sellaron su reencuentro con una emotiva despedida.

"Claro que se ha despedido de mí", aseguró Carmen, añadiendo que no ha parado de darle consejos para afrontar el encierro. “Soy muy pesada como madre. Le he dicho que no se agobie, que se muestre como es, porque es un tío noble”, explicó. También destacó lo difícil que será para él la convivencia por su carácter inquieto: “Es hiperactivo, el estar encerrado lo va a llevar mal”.

Un acercamiento inesperado tras meses de polémicas

La relación entre madre e hijo ha estado en el ojo del huracán durante los últimos meses, marcada por conflictos familiares y desencuentros públicos. Sin embargo, Carmen confirmó que las aguas han vuelto a su cauce: "Ha habido un acercamiento, ha estado en casa y las cosas están mejor".

Entre risas, incluso le lanzó un consejo muy peculiar sobre el concurso: “Que haga edredoning, que se lo va a pasar genial”, dejando claro que, pese a los nervios, quiere que su hijo disfrute al máximo de la experiencia.

Advertencias sobre Jeimy Báez y otras tensiones en la casa

Pero no todo son bromas. Carmen también quiso advertirle sobre Jeimy Báez, exnovia de Carlo Costanzia y actual concursante, cuyo pasado sentimental podría generar tensiones en el concurso.

“Le he dicho que parta de cero con ella, que tenga una relación normal. Jeimy no tiene nada que ver con la familia Campos”, apuntó Borrego, intentando restar importancia a los posibles roces.

El temor de José María por lo que deja fuera

Aunque afronta su entrada en el reality con ilusión, José María también ha compartido sus inquietudes. Su gran pasión por las motos y su reciente rol como embajador de una marca reconocida han generado dudas sobre cómo gestionará su vida profesional tras el concurso.

Sin embargo, su mayor preocupación es estar lejos de su hijo, fruto de su relación con Paola Olmedo. Separarse de su pequeño, de apenas un año, le está costando más de lo que imaginaba: “Me va a hacer mucha falta”, confesó.

Carmen Borrego, dispuesta a defenderle, pero sin tapujos

La colaboradora de Telecinco ha prometido ser la primera en sacar las uñas por su hijo si fuera necesario. Eso sí, también aseguró que no tendrá reparos en señalar sus errores: “Voy a intentar defenderle en la medida de lo posible, pero si hace algo mal, también lo diré”.

Con una personalidad fuerte y un carácter marcado, José María Almoguera ya se perfila como uno de los concursantes más comentados de esta edición. La pregunta es: ¿será capaz de seguir los consejos de su madre o nos sorprenderá con un comportamiento inesperado? Lo que está claro es que la tensión, el drama y las emociones están aseguradas en 'GH DÚO 3'.