Una concursante de GH DÚO testigo de un espectacular incendio en el centro de Madrid: "Los vecinos venían gritando"

Un incendio en un cuarto de calderas de una azotea cercana a la madrileño glorieta de Quevedo ha provocado a primera hora de esta tarde una gran columna de humo visible en varios puntos de la almendra central de la capital, ha informado Emergencias Madrid.

El fuego ha comenzado, por causas que de momento se desconocen, poco antes de las 15 horas en el inmueble situado en la calle San Bernardo 126. Al parecer, en el lugar estaba de obras y ha debido quemarse unos plásticos, que ha sido el origen del color tan negro del humo desprendido.

Hasta el lugar han llegado dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento desde el parque cercano situado en esa misma calle y controlaron y extinguieron el fugo en pocos minutos. No ha habido heridos, aunque una ambulancia del Samur-Protección Civil ha permanecido en la zona de forma preventiva.

Carolina Sobe, colaboradora de televisión y exconcursante de GH DÚO trabaja en un centro estética de la zona y fue testigo directo del incendio y del posterior avance de las llamas. "Estábamos trabajando aquí mis compañeras y yo de repente me he asomado porque soy muy cotilla dicho Oye, yo creo que ahí está saliendo humo y ha empezado a subir las llamas. O sea, pero un nivel que era como una cosa, como rara y de repente han empezado a venir bomberos", aseveró a la puerta de su centro de trabajo. "Cuando ha empezado lo del incendio y venía un señor corriendo de la esquina, mi casa,mi casa, yo le no te preocupes, que no es tu casa, porque esto tiene que ser del edificio este, que es un edificio nuevo".