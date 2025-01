La contundente advertencia de Carmen Borrego a su hijo antes de entrar en GH DÚO: "Los de fuera estarán..."

Desde que José María Almoguera decidiera abandonar el anonimato y convertirse en personaje del papel couche, el hijo de Carmen Borrego acapara titulares cada semana. Hace unos días sorprendía a todos al anunciar que participaría en la nueva edición de GH DÚO que se estrena hoy y en la que será su primera incursión en el universo reality, un medio que tanto su tía Terelu Campos como su madre Carmen Borrego conocen a la perfección tras su aparición en diferentes versiones de estos formatos en Telecinco.

Ahora, el que fuera técnico de sonido cuenta las horas para dar el salto a la pequeña pantalla y vivir una experiencia televisiva que compartirá con rostros como Marieta, Vanessa Bouza, Maica Benedicto o Aurah Ruiz y para la que ha recibido consejos de sus seres más queridos como por ejemplo, su propia madre, quien no ha duda en darle una contundente advertencia antes de embarcarse en su nueva aventura.

Contundente advertencia

¡'GH DÚO 3' está a punto de comenzar. Hoy, Telecinco inaugura la nueva edición de uno de los realities más esperados del año. Un concurso que se emitirá a la vez que 'La isla de las tentaciones 8'. La casa más famosa de la televisión está a punto de volver a abrir sus puertas y ya se conocen los primeros concursantes confirmados para esta aventura televisiva: Marieta, Ana Herminia Illas, José María Almoguera, Maica Benedicto, Aurah Ruiz, Jeimy Báez, Jaiver Mouzo, Vanessa Bouza, Manuel Cortés y Álex Guita, son los primeros nombres ya oficial que próximamente comenzarán su andadura en Guadalix de la Sierra. Sin embargo, el que ha acaparado todas las miradas desde que se conociera su nombre ha sido el hijo de Carmen Borrego.

José María Almoguera se postula como uno de los grandes fichajes de la temporada. El sobrino de Terelu Campos se embarca en su primer reality y lo hace con mucha emoción y miedo a partes iguales: "Todo lo nuevo me da vértigo", aseguraba el joven después de que Jorge Javier Vázquez anunciara su nombre como concursante de 'GH DÚO 3'.

Tras meses de polémicas, José María Almoguera y Carmen Borrego se encuentran en un momento de paz. Madre e hijo se han acercado y están volviendo a recuperar su relación después de estar mucho tiempo distanciados. El joven está a punto de entrar a concursar en 'GH DÚO 3', el reality con el que se estrena en la pequeña pantalla y por el que la colaboradora se va a volcar al máximo. La hermana de Terelu Campos cuenta con una gran experiencia en este tipo de concursos y es consciente de las malas jugadas que le puede jugar su cabeza a José María al estar aislado y sin tener ningún tipo de noticia del exterior. Por ese motivo, ha decidido lanzar un consejo cargado de gran valor.

"Me ha dicho que sea yo y que esté tranquilo. Me ha pedido que no me preocupe por los de fuera, que esté al concurso y que lo viva, que los de fuera estarán bien", ha revelado recientemente José María Almoguera durante una entrevista en '¡De Viernes!' confirmando que, además de haber retomado el contacto con Carmen Borrego, ambos han tenido la oportunidad de hablar sobre lo que le espera en Guadalix de la Sierra.