Cristina Pedroche cuenta toda la verdad sobre su maternidad: "No soy mamá, soy..."

Uno de lo momentos más esperados de año es sin duda el de las campanadas. Un instante en el que todos nos arremolinamos en torno a la televisión para comer las 12 uvas y esperar que el año que viene todos nuestros deseos se hagan realidad.

Y si hay una experta en hacer de esta estampa de Nochevieja un momento lleno de expectación esa es Cristina Pedroche. La de Vallecas lleva nada menos que 10 años haciendo de las campanadas un escaparate a la medida de su siempre comentado modelito y es que la presentadora ha llevado en esta década diseños cada vez más extremos y en los últimos años cargados de simbolismo. Desde un deseo universal como la paz en el mundo a la importancia de cuidar de los recursos hidrícos del planeta o recordar la importancia de velar por los drechos de la infancia, razón de ser del vestido de este año, elaborado con leche materna de la propia presentadora.

Sin embargo, este momento televisivo lleva siempre su gran dosis de polémica y son muchos los que a través de las redes sociales o en diferentes espacios televisivos opinan sin tapujos sobre el atuendo de la madrileña.

En esta ocasión, el modelito ha vuelto a sembrar discordia y hasta el propio Kiko Matamoros no ha desaprovechado la oportunidad de hablar abiertamente de lo que le parece el traje con el que Pedroche dio la bienvenida a 2025.

Para comentar todos los entresijos del vestido que lució en las campanadas, la colaboradora de Zapeando ha acudido a plató, donde ha compartido con sus compañeros cómo vivió en esta ocasión el emocionante momento y la intrahistoria del modelo que llevó.

Además, la televisiva no ha dudado en compartir a través de Instagram un story en el que aparecía amamantando a su hija y en el que tiraba de humor para contar lo que significaba ella pra su hija Laia.

Confesión

Aún con cierta resaca postcampanada, Crsitina Pedroche ha visitado el plató de Zapeando para compartir con sus compañero los secretos de lo vivido en una de las noches más mágicas del año. La presentadora no ha desaprovechado la ocasión de decir cómo surgió la idea de confeccionar un vestido con su leche materna y ha dejado caer que ya está pensando en el modelo que lucirá para despedir 2025.

Cristina Pedroche / Instagram

Pero la de Vallecas no solo se ha confesado en plató, también ha compartido en Instagram el papel que juega en la vida de su hija Laia. "Lo mejor de volver a cas siempre es esto. Da igual el tiempo que me vaya (hoy ni 2 horas he estado fuera) que siempre que vuelvo quiere su teta. Yo no soy mamá, soy TETAAAA", decía con humor la presenatdora en Instagram.