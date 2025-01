Cristina Pedroche reaparece tras las Campanadas y revela el sexo de su futuro bebé: "Madre de Laia y..."

El pasado 28 de diciembre, día de los Inocentes, Cristina Pedroche compartía un revelador vídeo en redes sociales en el que la veíamos junto a su marido, Dabiz Muñoz, sosteniendo un test de embarazo que miraban con mezcla de sorpresa y emoción, antes de estallar en besos, abrazos y risas, anunciando así que se convertirían de nuevo en padres en 2025 tras el nacimiento de su primera hija, Laia, en julio de 2023. "Dos años después..." añadían con el emoticono de un corazón, por si hubiese alguna duda de que la presentadora estaba de nuevo embarazada.

Una noticia que muchos creyeron que se trataba de una broma al haber elegido precisamente el día de los Inocentes para hacerla pública, pero que se confirmó en plenas Campanadas, cuando Pedroche no solo presumió de su incipiente barriguita con su espectacular look -una vez más lo más comentado en la última noche de 2024- sino que pronunció un emocionante discurso en el que hizo mención al bebé que espera y del que por el momento no ha revelado si conoce ya el sexo o la fecha en la que llegará al mundo.

Impresionante, la comunicadora se superó un año más con un impactante vestido joya que dejaba muy poco a la imaginación, creado con 40 pezones de cristal creados con su propia leche materna. "Un vestido que no es un vestido: es un sueño hecho realidad. El más Pedroche de todos los tiempos. Litros de mi leche materna convertidos en 8.500 joyas. 42 kg de vestido compuesto por corsé, casquete y guardainfantes, aunque durante la retransmisión nunca me había sentido tan liviana" reconocía pletórica durante la retransmisión de las uvas desde la Puerta del Sol de Madrid.

La pista sobre el sexo de su futuro bebé

Este año las Campanadas presentadas por Cristina Pedroche y Alberto Chicote tenían una incógnita más allá del vestido con el que cada año ella crea expectación y era su posible embarazo. Días previos a fin de año la presentadora y su marido Dabiz Muñoz publicaban un vídeo en sus redes sociales dando a entender que iban a ser padres de nuevo pero no lo dejaban del todo claro... Finalmente, el día de Nochevieja Cristina lo confirmaba en su discurso y también cambiaba su biografía de Instagram dejando una posible pista sobre el sexo de este bebé que espera.

María González Falcó / Roberto González

"En este año marcado por la multitud de conflictos, y particularmente duro para los niños y niñas, me siento tremendamente orgullosa de unirme a UNICEF, que desde hace casi 80 años trabaja sin descanso para proteger la infancia. Y junto a ellos pidamos que, por favor, unamos fuerzas para construir un mundo libre de violencia y lleno de oportunidades para estos niños. Para todos los niños que están aquí... Y también para los que están por venir", decía dejando caer que está embarazada. Y no solo eso, sino que con su estilismo ya se le nota la tripa. Tras este anuncio Cristina cambiaba su biografía de Instagram en la que antes tenía puesta "mamá de Laia" y ahora añadía un "y (icono de corazón rosa).