La estafa que se ha vuelto a poner de moda en 2025: atento a las llamadas perdidas.

Siempre se ha dicho que todo lo antiguo acaba volviendo, aunque sea de una forma diferente pero manteniendo la esencia. En este caso y por desgracia se ha vuelto a poner de moda una de las estafas que más engaños cosechó hace unos años. Se trata del timo de la llamada perdida con la que, aprovechando las llamadas desde el extranjero, se pueden añadir cargos extra.

La estafa es muy simple y si se ha vuelto a poner de moda es por el simple hecho de que sigue funcionando. Consiste en dos simples pasos como que un número del exterior deje una llamada perdida. Ante esto, hay muchas personas que optan por llamar de vuelta, esperando ver al otro lado la voz de una persona conocida. Sin embargo, al tratarse de llamadas del exterior, se puede aplicar un cargo extra, recibiendo un porcentaje del dinero los estafadores.

Ante esto, la Guardia Civil ha alertado a la población en sus redes sociales y ha puesto el foco en una serie de prefijos sospechosos y de donde suelen llegar el mayor volumen de llamadas. Se tratan de: Albania (355), Costa de Marfil (225), Ghana (233) y Nigeria (234). También recuerdan que, en caso de no conocer el número, lo más recomendable es no llamar de vuelta y menos si es de un prefijo extranjero.

Aumento de las estafas telefónicas

Descuelgas el teléfono y una voz te ofrece un puesto de trabajo muy adecuado para tu perfil. Coges el móvil y una amable persona te llama por tu nombre y te pide, supuestamente desde tu compañía de teléfono o de electricidad, que le confirmes unos datos para hacer algunos cambios en el contrato. Suena la llamada, pero al descolgar nadie contesta al otro lado. ¿Le suena? Detrás de todas ellas se esconden varios tipos de estafas telefónicas que buscan, o bien obtener nuevos datos del consumidor o poder sacar algún rédito económico de manera fraudulenta. Este tipo de ciberdelitos se han multiplicado en el último año y, por eso, cada vez es más habitual recibir incluso varias de estas llamadas al día.

Un incremento que constata el Observatorio de Ciberseguridad de Canarias, que advierte que este tipo de prácticas no ha dejado de aumentar en los últimos años, a pesar de que cada vez existen más herramientas para tratar de bloquearlas en los dispositivos móviles. «El alza es constante cada año que pasa», determina su director, Sergio Díaz.

Los ciberdelitos –donde están incluidas las estafas telefónicas y de los que casi un 90% de los que se denuncian tienen que ver con algún tipo de fraude– se han incrementado en Canarias un 29% solo en el último año, de acuerdo al informe de Cibercriminalidad del Ministerio del Interior. Pero estos datos no reflejan toda la realidad, ya que recogen únicamente aquellas que se denuncian, por lo que la proliferación va mucho más allá. «Hay una cara b, lo que se conoce como la cifra negra, que son los hechos delictivos que no se denuncian, por lo que no hay una estadística real», expone.