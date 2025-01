Gabriela Guillén muestra por primera vez imágenes de su hijo con Bertín Osborne: “No le puedo dejar”

Gabriela Guillén ha sorprendido a todos al publicar por primera vez una imagen de su hijo, fruto de su relación con Bertín Osborne. En una emotiva estampa navideña junto a un árbol de Navidad, la terapeuta compartió un mensaje lleno de cariño y gratitud: “Una imagen vale más que mil palabras. Que se multipliquen todos esos buenos deseos para vosotros. Os regalamos un abrazo lleno de amor. ¡Feliz año a todos!”.

La publicación llega justo después de que el pequeño cumpliera su primer año el pasado 30 de diciembre, una fecha que Guillén celebró con una fiesta temática rodeada de familiares y amigos. A pesar de que el cantante fue el gran ausente de la celebración, Gabriela prefirió centrarse en la alegría del momento, organizando un evento lleno de detalles como globos, dulces y una gran tarta. “Te amo hijo. Eres mi vida entera. Es lo mejor que me ha pasado en la vida”, confesó la empresaria en sus redes. Gabriela Guillén ha vivido las Navidades más especiales de su vida al celebrarlas junto a su hijo, que ha cumplido un año recientemente.

Sin embargo, la polémica sigue presente en su vida porque Bertín Osborne no se ha puesto en contacto con ella para felicitar las fiestas y el cumpleaños al pequeño. "¿Esperabais algo?, ¿tú lo esperabas', yo no", explicaba a los periodistas que la esperaban en los alrededores de su casa. "Lo importante es mi pequeño, a ver si se pone bueno, venimos del hospital porque tenía otitis pero ya está bien", añadía mientras el pequeño reclamaba su atención. "No me puedo separar de él, es el amor de mi vida", aseveraba.

"No he dicho absolutamente nada, no he dicho nada. Él sabe, todo el mundo sabe que es su cumpleaños. O sea, que el que quiera saludarlo, bien, el que no...". Con tono firme, destacaba lo más importante: "Bueno, a ver, no es que esté invitado. Él sabe que es su cumpleaños. Lo más importante es que, bueno, que se preocupe".

Pese a las circunstancias, Gabriela afronta este día con gratitud y esperanza, compartiendo sus deseos para el nuevo año: "Pues mucho trabajo, salud, tranquilidad, paz... Sobre todo paz". Al hablar de su hijo, la empresaria no oculta su emoción: "Es lo mejor que me ha pasado en la vida".

Finalmente, no duda en destacar el carácter y fortaleza del pequeño: "Es enorme, si lo habéis visto es enorme, es maravilloso, se porta muy bien, es un niño muy bueno". Un amor y orgullo que reflejan la felicidad que su hijo le aporta, incluso en los momentos complicados que la paraguaya ha tenido que afrontar este año.

En cuanto al juicio que tendrá próximamente con Bertín para determinar judicialmente la paternidad del presentador, Gabriela ha desvelado que será en enero, pero que por el momento no se sabe fecha exacta.

Como ha asegurado en más de una ocasión, las puertas de su casa están abiertas para el cantante, y no pierde la esperanza de que en algún momento el padre de su bebé -cuyo nombre no ha trascendido un año después de su nacimiento- de un paso al frente y, después de mantener contacto por mail y por mensaje en los últimos meses, conozca por fin a su hijo y ejerza de padre con él.