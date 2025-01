Kiko Matamoros se ríe de la audiencia de Telecinco y señala a la culpable de la debacle con una sola palabra: "TriunfAR"

Parece que la batalla por las audiencias en televisión ya son cosa de dos. Antena 3 lidera en solitario y Televisión Española ha conseguido auparse a la segunda posición, dejando a Telecinco en tercer lugar y sin atisbos de recuperación. Kiko Matamoros, antiguo colaborador estrella del buque insignia de Medisaset, no ha querido dejar pasar la oportunidad de meter el dedo en la llaga.

Con una única palabra, Matamoros ha querido ridiculizar la situación en la que se encuentra la cadena de Fuencarral y, de paso, señalar a la que, en su opinión, es la responsable del desastre de audiencias en Telecinco: Ana Rosa Quintana. Para ello, el colaborador ha escrito en X, antiguo Twitter, "TriunfAR", con la "a" y la "r" final en mayúscula, un dardo directo a la presentadora estrella de Telecinco, al frete ahora de "TardeAR", en las tardes de Telecinco.

El hundimiento de audiencias de Telecinco ha visto su mejor ejemplo en la irrelevancia que ha alcanzado en la noche de las Campanadas, donde solo ha logrado congregar a 600.000 espectadores. Esa noche, se vivió un auténtico duelo entre Antena 3 y TVE, principales cadenas ahora mismo en España, que se llevó finalmente la cadena pública.

TVE recuperó de manera absoluta el liderazgo de audiencia en las Campanadas de Nochevieja. Arrasó con el especial en La 1 conducido por David Broncano y Lalachus con 5.642.000 espectadores y el 33,1% de cuota de pantalla en el minuto exacto de tomarse las uvas, frente al de Antena 3 con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, que anotó 5.550.000 espectadores y el 32,6% de share. La cadena de Atresmedia pierde 1,8 puntos porcentuales con respecto al año pasado, mientras que la primera cadena de TVE aumenta 6,1.

Por su parte, como era de esperar, Telecinco anotó un dato tremendamente bajo desde Lanzarote con Ion Aramendi y Blanca Romero, con solo 600.000 espectadores y el 3,5% del total de la audiencia, mientras que laSexta se quedó con el 2,3% de la audiencia y 394.000 seguidores. Cuatro solo consiguió un 1% de cuota y 176.000 personas.

Su posible vuelta a Telecinco

Matamoros recordó hace poco en una entrevista su salida de Telecinco y cómo se produjo. Un recuerdo que todavía tiene muy presente. "Es horroroso, una falta de respeto tremenda después de estar 14 años trabajando para esa casa. Me pareció tan feo… Sabíamos que iba a suceder aunque curiosamente la cúpula era más optimista", señala sobre lo que ocurrió durante esas fechas.

Matamoros también habló de cómo le fue a su sustituto luego de que cancelasen Sálvame. Ana Rosa Quintana fue la que cogió el relevo del programa, sin poder mejorar las audiencias conseguidas por Sálvame. "Pese a todo andábamos en el 13-14. Cuando Ana Rosa llegó dijo que se conformaba con un 14 y creo que no lo ha visto o solo una vez, lo normal es que no llegue al 10 o no pase de él".

Por último, Matamoros confesó si todavía mantiene esperanza de volver a Telecinco o tiene ganas de hacerlo. "No lo sé. Yo creo que no. A mí me dicen un programa con Jorge, con La Fábrica de La Tele, con Bulldog TV o con productoras con las que he trabajado muy a gusto, con los que he trabajado toda mi trayectoria o con presentadores a los que tengo cariño, respeto y admiración, por supuesto. Pero no iría con la misma actitud".