La polémica tradición navideña de Sergio Ramos y Pilar Rubio que ha incendiado las redes: "No se puede ser más cani"

Sergio Ramos y Pilar Rubio siguen juntos y su matrimonio no está sufriendo ningún tipo de crisis. O así nos lo están mostrando a través de las redes sociales. Ha sido en las últimas horas cuando la pareja ha compartido las imágenes más especiales de su Nochevieja, en la que se muestran más unidos que nunca junto a sus hijos y, también, en compañía de la familia del futbolista. Lo que, además, apunta a que no existe ninguna mala relación entre la presentadora y su familia política. Eso sí, la forma en la que la familia dio la bienvenida al nuevo año ha incendiado la polémica en las redes sociales.

En las imágenes que ha compartido el futbolista se puede ver a sus padres sentados en una mesa celebrando el último día del año. Junto a ellos también está su mujer, Pilar Rubio, quien se sienta justo enfrente de la madre de Ramos. Es por eso que deja claro que no hay ningún problema entre ambos y que no hay inconveniente en pasar juntos estas fechas tan señaladas. También, a través del vídeo se puede ver como todos disfrutan de las uvas y de unos espectaculares fuegos artificiales en el jardín de la finca del deportista. La imagen ha sido recibida entre críticas por parte de los usuarios de las redes sociales que han lamentado una forma de celebrar la entrada en el nuevo año que puede ser muy dañina y molesta para las personas sensibles al ruido y para las mascotas. "No se puede ser más cani", estalla un seguidor. "Horteras con dinero", responde otro.

Lo cierto es que el vídeo también pone de manifiesto otro detalle de la celebración familiar. Acompañando a las campanadas los asistentes no toman uvas sino un plato con lo que parecen ser doce garbanzos.

¿Crisis entre Sergio Ramos y Pilar Rubio?

Los rumores sobre una posible crisis en la pareja surgieron en el mes de octubre. Fue en ese mes cuando el futbolista acudió a la gala de los Grammy Latino que se celebraron en la ciudad de Sevilla. A los galardones acudió Sergio solo, en compañía de su hermana, aunque Pilar estaba invitada. En ese momento surgieron los rumores de una posible crisis, sobre todo cuando se conoció qué estaba haciendo la presentadora mientras su marido posaba en la alfombra roja; se encontraba de compras en unos grandes almacenes.

A simple vista una tarea que podía haber dejado para otro momento, sobre todo conociendo que los Grammy son uno de los premios más importantes del mundo y, este año, se celebraban en España, en Sevilla. Aún así, tanto Sergio como Pilar desmintieron totalmente los rumores. Además, también llamó la atención que hacía meses que ambos no posaban juntos ni acudían a ningún evento. Un hecho que se ha extendido en los últimos meses.

Sí que es cierto que, en las redes sociales de cada uno, tanto Sergio como Pilar y, sobre todo, sus hijos, han estado muy presentes. Así, han compartido las imágenes montando su propio árbol navideño y, también, en esta última ocasión, pasando la Nochevieja juntos. Lo cierto es que las instantáneas vienen a confirmar que entre ambos no existe ninguna crisis. Una crisis que, también, venía agudizada por la supuesta tensa relación entre Pilar y la familia de Sergio.