Las primera palabras de Cristina Pedroche, después de la derrota en las campanadas: "No es un vestido, es algo que va más allá".

Los resultados de las campanadas se han desvelado este 2 de enero con la sorpresa de la victoria de TVE y su apuesta por David Broncano y Lalachus. Ambos dos, debutantes en las uvas, han logrado superar a Antena 3, representados en Cristina Pedroche y Alberto Chicote. La fórmula del vestido parece que ha dejado de funcionar tras dos años de descenso en los datos, pero sin acabar de derrumbarse.

Pedroche, por su parte, se mantiene satisfecha con el resultado y en su primera aparición después de las campanadas ha querido hablar sobre cómo lo ha vivido este año. "Estoy muy contenta, estoy como muy tranquila y creo que es el año en el que mejor estoy el día 2. Otros años estoy más disgustada por lo que se ha dicho, recomiendo mucho no entrar en redes sociales para la salud mental. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho todos y de mi equipo que lleva acompañándome durante 11 años y de Josie que es un genio".

"A mí me conocéis, sabéis que de un problema saco una oportunidad. A mí se me caducó la leche porque como todas las madres cuando trabajan, yo quería conciliar y me fui sacando leche pero mi hija no quería la leche en biberón y se me caducó la leche. Y hablando con mi asesora de lactancia le pregunté que hacía con ella y me dijo pues date un baño de leche y pensé ahh pues sí puede ser guay. Y luego pensé oye y si me hago una joya más grande. Hablé con Belén, la de las joyas y le dije a Josie tengo cuatro litros de leche", señaló.

Y es que el vestido, como ha estado anunciando las semanas previas, le ha dado más problemas que nunca. "Ha sido el año más complicado, sobre todo para las fotos porque estoy más horas con él puesto. Tenía mucha ilusión para poder mostrar esta maravillosa obra de arte, esto no es un vestido. Esto va mucho más allá, es una causa, es emocionarte y no deja indiferente no solo por la leche, sino porque lleva muchas horas de trabajo".

Pese a todos los inconvenientes previos, la de Vallecas está más que contenta con el resultado, señalando que ha sido el mejor año. "Para mí han sido las mejores campanadas y la mejor retransmisión. Yo me fui super contenta de la Puerta del Sol y sigo con esa energía, Estoy muy bien", afirmó contenta a sus compañeros de Zapeando.

El vestido, contaba con más detalles de los que se vieron en pantalla, algo que quiso resaltar en el programa. "¿Os habéis fijado bien? Porque son todo tetas de las que salen leche. Es impresionante. Cuando Josie me dijo te vamos a poner 30 tetas yo le dije que si quiero la maternidad, la lactancia y la protección de la infancia y no quería ser tan obvia. Son todo pezones en la propia teta hechas de mi leche, bueno de la de mi hija".

Lo que está claro es que el efecto Pedroche, o por lo menos la puesta en escena, es algo que ya se ha instaurado, como se vio en la retrasmisión de TV3, en donde Laura Escanes apareció tapada con una capa para, posteriormente, desvelar el vestido. "¿Te hará sentir orgullosa no?", preguntó Miki Nadal sobre este hecho, a lo que Pedroche contestaba de forma irónica. "Si me lo reconocieran".

"Yo estoy muy contenta lo que hago y me gusta ver al resto de cadenas lo que hacen porque es guay. A mí me pusieron a dar las Campanadas en La Sexta porque falló la presentadora que las iba a dar y dijeron que más da si no te va a ver nadie, me las ofrecieron prácticamente así. Yo venía de hacer la San Silvestre y empecé con zapatillas de deporte. Se veía que no importaba mucho y desde entonces si que importa y todas las cadenas sacan sus mejores armas para luchar contra mí y es un orgullo".

Sobre lo que hará el año que viene, aseguró que todavía es pronto para saberlo, pero ya ha empezado a darle vueltas a la cabeza con lo que sorprenderá el año que viene. "Estamos a día 2 de enero, me tengo que frenar, pero tengo tantas ideas pensadas. Normalmente cuando termino las Campanadas me pongo en modo off pero este año estoy muy creativa y muy inquieta".