Sale a la luz la nochevieja más comentada de Ortega Cano: el video del que todo el mundo habla

Navidad, Nochebuena, Nochevieja, Reyes... son esas fechas familiares por excelencia y en el mundo celebrity no se iban a quedar atrás al compartir con los más allegados estos días de celebraciones. En el caso de la familia Ortega Cano han querido además compartir estos momentos a través de redes sociales para dejar constancia de la unión familiar y de lo importantes que son los unos para los otros.

A través de un video que se ha hecho viral rápidamente, Gloria Camila ha dejado ver a sus seguidores cómo se las gastan en su casa, con música y mucho baile y es que algunos de los miebros del famoso clan, entre ellos, José ortega Cano y José Fernando, no han dudado en aparecer en el video que la influencer ha subido a Instagram.

Comentado video

La familia de José Ortega Cano ha pasado el fin de año celebrando la salida y entrada de año juntos. Gracias a Gloria Camila, nos hemos podido asomar a una pequeña ventana de su divertida Nochevieja, y es que la joven ha compartido un vídeo bailando con su padre, su hermano y otros familiares.

No ha sido un año especialmente fácil para Gloria Camila, que ha pasado unas Navidades llenas de nostalgia por diferentes motivos. La joven, que siempre cuenta con el apoyo de su familia, ha grabado este divertido momento de un baile que se ha hecho viral.

Pero el vídeo bailando con Ortega Cano y José Fernando no ha sido lo único que ha compartido Gloria Camila. La joven ha hecho una reflexión sobre todo lo que le ha ocurrió en 2024, entre otras cosas, la ruptura con su novio, David García. "Este año me revolcó de todas las maneras posibles", empieza su mensaje.

La joven ha confesado que 2024 "me sacó de lugares donde me quería quedar toda la vida, me alejó de personas de las que jamás imaginé, tuve pérdidas, y meses en los que sentí un dolor desgarrador que no se calmaba ni con el mar, ya no frecuentaba los lugares que me gustaban, y ahora tenía otras prioridades. Y un día, simplemente te das cuenta de lo mucho que cambiaste y lo fuerte que has sido".