El tremendo zasca de Fran Rivera a Isabel Pantoja: "No nombres..."

Fran Rivera a puesto el broche de oro a 2024 subiéndose al escenario en Sanlúcar de Barrameda con su grupo musical, Una y nos vamos, antes de despedir un año muy especial junto a su mujer y sus dos pequeños, Carmen y Curro. Un concierto multitudinario en el que el extorero ha reaccionado al supuesto "fracaso" de Isabel Pantoja en su última actuación en el festival Starlite Christmas el pasado 26 de diciembre, cuando logró vender solo 2.500 de las 7.000 entradas disponibles. "No, no nombres, no nombres", ha exclamado Fran Rivera entre risas, dejando claro que no quiere ni oír hablar de la tonadillera, de quien siempre ha asegurado que da "mala suerte" decir su nombre.

En otro orden de cosas, muy discreto, Fran se ha desmarcado del reparto de la herencia de su tío José Rivera, 'Riverita', a punto de cumplirse 4 años de su fallecimiento. Dos fincas, una casa y deudas económicas. Finalmente, y tras una larga negociación, recaerá en el hijo ilegítimo del hermano de Paquirri, Jacobo -al que nunca reconoció en vida-, y en su sobrino José Antonio Canales Rivera, al que nombró heredero universal en su testamento. "No tengo ni idea, lo siento", ha reconocido el exdiestro, apuntando con una sonrisa que estaría bien que Pantoja tomase nota y repartiese la herencia de su padre entre sus herederos.

En su última aparición de 2024, el padre de Tana Rivera (25) ha revelado también cuál es su deseo para el año que acaba de comenzar: "Salud, que es lo más importante. Salud y estar con la gente que te quiere. Hay que rodearse de la gente que a uno lo quiere, los que suman siempre". Sacando su lado más cómico, además de su vena musical, Fran no ha dudado en contar un chiste a los asistentes al concierto, antes de ejercer de maestro de ceremonias haciendo balance de lo especial que ha sido este año para su grupo y confesar lo cómodo que se siente ya hablando en público.

María González Falcó / Roberto González

"Si supiérais la de miedo que he pasado cuando me ponía delante de la gente, y ahora no paso ni un poquito. Qué maravilla, cómo ha cambiado esto. Nos hace muchísima ilusión estar aquí en Salaero y despedir nuestra gira mundial que hemos hecho este año, por todas las tierras que nos han querido llevar, nos ha hecho muchísima ilusión. Y terminamos aquí el año. Qué mejor sitio, Bajo Guía, ¿no? ¡San José, qué bueno! Ya estamos preparándonos. Pues nada, vamos a disfrutar un poquito de estos días, ¿no? ¡Feliz Navidad!", ha exclamado.