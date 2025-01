Ana Herminia prepara el terreno para su reencuentro con Bárbara Rey en Gran Hermano: "No soy tan malvada"

En el ojo el huracán por la guerra sin cuartel que mantienen en los platós de televisión Ángel Cristo Jr. y su madre, Bárbara Rey, Ana Herminia Illas deja 'solo' a su marido para embarcarse en su primer reality, 'GH Dúo' dispuesta a convertirse en una de las grandes protagonistas de la edición. Su objetivo, que la audiencia la conozca realmente, al margen de la polémica familiar en la que no ha dudado en tomar partido para defender con uñas y dientes a su amor en contra de la vedette.

Nada más entrar en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra -y antes de saber que su pareja en el concurso será Aurah Ruiz- Carlos Sobera le ha preguntado por su suegra y cuál sería su reacción si Bárbara o Sofía Cristo se convirtiesen en concursantes del reality y tuviese que convivir con ellas durante los próximos tres meses.

Sin decir su nombre -"no quiero nombrarla" ha reconocido- Ana Herminia ha asegurado que "no pasaría nada" si se reencontrase con ellas en 'GH Dúo'. "No soy tan malvada. No me importaría. Mientras se vaya con el corazón y la verdad y con las pruebas, uno se puede enfrentar a quién sea" ha insistido tranquila, retando tanto a la organización del programa como a Bárbara para que la artista entre a la casa de Guadalix.

La despedida de Ángel Cristo

Como no podía ser de otra manera, Ángel será el defensor de Ana Herminia en los debates y las galas de 'GH Dúo', y en el estreno del reality ha dedicado unas preciosas palabras de despedida a su mujer.

Pidiendo a la audiencia que le den "la oportunidad de conocerla y no prejuzgarla como hicieron conmigo en 'Supervivientes'", el hijo de la vedette ha enviado un romántico mensaje a la venezolana para darle fuerzas en el arranque de la mayor aventura de su vida: "Eres el amor de mi vida, mi todo. Estás guapísima, no estés nerviosa. Lo vas a hacer muy bien, pásatelo bien. Te vamos a echar de menos pero estamos muy bien. Por favor cesconecta, te amo" ha expresado.

Una declaración de amor que ha emocionado hasta las lágrimas a Ana Herminia, que confesando que Ángel es "mi vida entera", le ha prometido que "por ti, todo" y le ha pedido que cuide a sus hijas durante su ausencia.

El rencuentro con Aurah

A continuación, Ana Herminia descubría que su pareja en el reality será Aurah Ruiz, con la que recientemente Ángel y ella protagonizaban un enfrentamiento en el plató de '¡De Viernes!' después de que la influencer canaria criticase su boda.

Algo que ha supuesto el fin de la amistad que inició con el hijo de Bárbara durante 'Supervivientes 2024', y que ha estado muy presente en el arranque de 'GH Dúo', cuando la venezolana y la mujer de Jesé han vuelto a discutir sin llegar a ningún entendimiento a pesar de que estarán obligadas a convivir durante las próximas semanas.

Un momento en el que Ángel no ha dudado en intervenir para defender a su mujer y lanzar un demoledor reproche a Aurah. "Ana, te amo. No pelees. Nuestra boda en realidad fue una boda muy íntima a la que vinieron amigos de toda la vida y familiares. Y de 'Supervivientes' vinieron las personas que creíamos que eran nuestros amigos y que queríamos que estuviesen" ha comenzado, revelado que les dolió que la que creía que era su amiga criticase su enlace, ya que "la invitamos a nuestra boda con mucho cariño y todo el amor del mundo".

"Creo que aunque pienses que la boda ha sido cutre, porque sé que está acostumbrada a un nivel de vida que nosotros no. Si no te gusta la boda, lo mejor es un poco de educación y no decirlo. Hay que tener elegancia", ha lanzado directamente a Aurah, que lejos de quedarse callada ha respondido "la elegancia que le faltó a vuestra boda".